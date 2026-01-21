Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα πλάνα από το πρώτο του Eurogroup ως πρόεδρος – «Πολλές προκλήσεις, κοινή βούληση για συνεργασία»

O Κυριάκος Πιερρακάκης δημοσίευσε, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, πλάνα από την πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup που μετείχε με την ιδιότητα του προέδρου.

Στο βίντεο, βλέπουμε πλάνα από την έναρξη του ταξιδιού, την προετοιμασία, τις επαφές του, τις δηλώσεις κατά την άφιξη και μετά το πέρας της συνάντησης.

Παράλληλα, βλέπουμε τη στιγμή που χτύπησε το καμπανάκι από την έναρξη των εργασιών, μαζί με χαλαρές στιγμές από το εσωτερικό της αίθουσας.

«Στις Βρυξέλλες, για πρώτη φορά ως πρόεδρος του Eurogroup. Πολλές προκλήσεις, κοινή βούληση για συνεργασία», έγραψε ο κ. Πιερρακάκης στην ανάρτησή του.

