search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 17:12
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.01.2026 15:03

Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα πλάνα από το πρώτο του Eurogroup ως πρόεδρος – «Πολλές προκλήσεις, κοινή βούληση για συνεργασία»

21.01.2026 15:03
pierrakakis_2101_1920-1080_new

Κυριάκος Πιερρακάκης δημοσίευσε, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, πλάνα από την πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup που μετείχε με την ιδιότητα του προέδρου.

Στο βίντεο, βλέπουμε πλάνα από την έναρξη του ταξιδιού, την προετοιμασία, τις επαφές του, τις δηλώσεις κατά την άφιξη και μετά το πέρας της συνάντησης.

Παράλληλα, βλέπουμε τη στιγμή που χτύπησε το καμπανάκι από την έναρξη των εργασιών, μαζί με χαλαρές στιγμές από το εσωτερικό της αίθουσας.

«Στις Βρυξέλλες, για πρώτη φορά ως πρόεδρος του Eurogroup. Πολλές προκλήσεις, κοινή βούληση για συνεργασία», έγραψε ο κ. Πιερρακάκης στην ανάρτησή του.

Διαβάστε επίσης:

Αγωγή κατά της Κωνσταντοπούλου καταθέτει η Συρεγγέλα: «Επιμένει να με συνδέει με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου» λέει η πρώην γραμματέας της ΝΔ

Κυβέρνηση σε περίσκεψη: Οι πειρασμοί για πρόωρες εκλογές με τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου στο τραπέζι

Διακομματική για τον πρωτογενή τομέα: «Όχι» από ΝΔ στο αίτημα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να μπουν οι προτάσεις τους σε ψηφοφορία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xania-45xronos-1-2
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ένοχος ο 45χρονος με την Porsche για το τροχαίο με θύμα τον 21χρονο Παναγιώτη Καρατζή – «Κατέστησε το όχημά του θανατηφόρο όπλο»

chery-automobile_2101_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Chery: Η κινεζική μάρκα αναδείχθηκε πρωταθλήτρια σε εξαγωγές για 23η χρονιά

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Όχι» στη Διακομματική Μητσοτάκη, διάλογος ουσίας για μια Εθνική Επιτροπή Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας

CΟSΜΟΤΕ_Fiber_1
ADVERTORIAL

COSMOTE TELEKOM: Ολοκληρωμένη εμπειρία internet στο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας

1
ADVERTORIAL

Η KIEFER στο Davos AI Summit 2026: Ο Χρήστος Πετρόχειλος στο πλευρό κορυφαίων παγκόσμιων ηγετών της Τεχνητής Νοημοσύνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

chatzidou-tsolaki-new
LIFESTYLE

Χατζίδου για Τσολάκη: «Την άδειασαν, την ισοπέδωσαν με όλη τη σημασία της λέξης» (Video)

koukourakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Κουκουράκης: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά, δοκιμάστηκα στα όριά μου ψυχικά και σωματικά» (Video)

kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 17:10
xania-45xronos-1-2
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ένοχος ο 45χρονος με την Porsche για το τροχαίο με θύμα τον 21χρονο Παναγιώτη Καρατζή – «Κατέστησε το όχημά του θανατηφόρο όπλο»

chery-automobile_2101_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Chery: Η κινεζική μάρκα αναδείχθηκε πρωταθλήτρια σε εξαγωγές για 23η χρονιά

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Όχι» στη Διακομματική Μητσοτάκη, διάλογος ουσίας για μια Εθνική Επιτροπή Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας

1 / 3