Δούκας: «Καμία αμφισβήτηση στον Ανδρουλάκη – Αλλαγή στρατηγική με προοδευτική διακυβέρνηση, όχι στη Δεξιά»

Το τρίπτυχο διάλογος για προοδευτική διακυβέρνηση, ψήφισμα στο συνέδριο που να αποκλείει τη συνεργασία με τη ΝΔ και μία συμπεριληπτική κορυφαία κομματική διαδικασία με ευρύ προσκλητήριο, ανέλυσε ο Χάρης Δούκας, περιγράφοντας την πρότασή του για «αλλαγή στρατηγικής», που μπορεί να δώσει νέα ώθηση στο ΠΑΣΟΚ στη μάχη για την πρώτη θέση στις εκλογές.

Μία μέρα μετά τη θυελλώδη συνεδρίαση της κεντρικής οργανωτικής επιτροπής συνεδρίου, ο δήμαρχος της Αθήνας ξεκαθάρισε ότι τίποτα απ’ όλα αυτά δεν σημαίνουν αμφισβήτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, παρά μόνο συμβολή στη διαμόρφωση ενός καθαρού πολιτικού μηνύματος.

«Σε καμία περίπτωση, πολιτικές βάζω» απάντησε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε εάν αμφισβητεί τον κ. Ανδρουλάκη και πρόσθεσε: «Λέμε ότι δεν πάει καλά το ΠΑΣΟΚ. Όταν δεν πάει καλά το ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι θέλουμε άλλη στρατηγική. Την ευθύνη έχει όλη η ηγεσία… Προτείνω λοιπόν τρία συγκεκριμένα πράγματα. Άρα, αν τα κάνουμε αυτά και παίρνουμε το βάρος ο καθένας των προτάσεών του, αν τα κάνουμε αυτά λέω εγώ, μπορούμε να κερδίσουμε».

Εξηγώντας γιατί επιμένει στο ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ, είπε ότι «είναι μια ξεκάθαρη απόφαση, που τη συζητούν και τη θέλουν όλοι. Θα είναι ένα πολύ δυνατό μήνυμα στο συνέδριο και θα σταματήσει αυτή η συζήτηση για μετεκλογική συνεργασία από εδώ και πέρα, σε κάθε περίπτωση. Αυτό θα είναι θεμέλιο και θα φτιάξουμε στρατηγική πάνω ακριβώς στα μεγάλα “ναι” και “όχι”. Ένα λοιπόν μεγάλο “όχι” στη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, το λέμε προεκλογικά, το αποφασίζουμε στο συνέδριο, άρα ισχύει και μετεκλογικά. Και ένα μεγάλο “ναι” στην προοδευτική διακυβέρνηση. Πώς θα γίνει και με ποιους; Ξεκινάμε, λοιπόν, προγραμματικό διάλογο τώρα. Ο πρόεδρος είπε να γίνουν κάποια τραπέζια στο συνέδριο. Σωστά, αλλά πριν το συνέδριο να ξεκινήσουμε τώρα προγραμματικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς παρακάλια».

Στην ερώτηση εάν η πρόσκληση διαλόγου απευθύνεται και στον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «δεν είναι κόμμα. Λέω με φορείς και κόμματα».

Ως προς τη Μαρία Καρυστιανού και το κατά πόσο υπάρχει περιθώριο συμπόρευσης μαζί της, είπε ότι «οι τελευταίες δηλώσεις της δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα».

«Οι αμβλώσεις ήταν κορυφαία στιγμή του 1986 από τους Ανδρέα Παπανδρέου και Γιώργο Γεννηματά. Να μας πει η ίδια τι πιστεύει, να εξηγήσει στον κόσμο. Τη σέβομαι και την εκτιμώ γιατί έκανε πολύ μεγάλο αγώνα ως μάνα των Τεμπών για τη δικαιοσύνη. Καταλαβαίνω ότι φτιάχνει ένα κόμμα, να ακούσουμε τι λέει. Η τοποθέτησή της για τις αμβλώσεις νομίζω είναι σε άλλη κατεύθυνση».

