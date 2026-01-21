Τσιάρας: Δεν είναι επικοινωνιακός ο διάλογος για τον πρωτογενή τομέα, είναι restart

«Για restart στον πρωτογενή τομέα» έκανε λόγο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρας, παρουσιάζοντας την επιχειρηματολογία για την Διακομματική Επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα καλώντας όλα τα κόμματα να συμμετάσχουν.

«Θέλουμε τη συμμετοχή σας, επιλέξτε εάν θα συμμετάσχετε, προτείνοντας λύσεις. Η διακομματική επιτροπή θα καταλήξει σε λύσεις που όχι μόνο θα δεσμεύσουν την παρούσα κυβέρνηση, αλλά θα αποτελέσουν την εθνική γραμμή για τα επόμενα χρόνια» σημείωσε. Και υποστήριξε πως «η πρόσκληση για διακομματικό διάλογο δεν είναι επικοινωνιακή, αλλά εθνικής ευθύνης, ο αγροτικός τομέας δεν αντέχει σε κομματικούς αυτοσχεδιασμούς.

Επίσης όσον αφορά τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική σημείωσε πως «η νέα ΚΑΠ δεν είναι απειλή αλλά δοκιμασία σοβαρότητας και αυτή τη δοκιμασία οφείλουμε να την περάσουμε όλοι μαζί».

Σε ό,τι αφορά την απουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη διαδικασία που ο ίδιος εισηγήθηκε με αποτέλεσμα την κριτική από σύσσωμη την αντιπολίτευση, ο κ. Τσιάρας ανέφερε πως ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Νταβός και ακολούθως στις Βρυξέλλες, επισημαίνοντας επιπλέον πως «δεν είναι προγραμματισμένες οι διεθνείς εξελίξεις».

Όσον αφορά το «καυτό» για το αγροτικό κόσμο ζήτημα της ευλογιάς ο Κώστας Τσιάρας σημείωσε πως «η απόφαση για τον εμβολιασμό αφορά στην άποψη της επιστήμης» ενώ απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη ανέφερε πως είναι «κρίμα που άλλαξε στάση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως πρέπει να γίνει εμβολιασμός» καθώς όπως υποστήριξε «δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο στην ευρωζώνη και πως μόνο σε τρίτες χώρες έχει εφαρμοστεί εμβόλιο κατά της ευλογιάς, καμία από αυτές τις χώρες δεν έχει βγει από το ενδημικό καθεστώς».

Όσον αφορά τις εξελίξεις με την Συμφωνία ΕΕ – Mercosur, και απαντώντας στο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δ. Μάντζο, ο υπουργός σημείωσε πως «προφανώς έχουμε ενημερωθεί για την απόφαση του ευρωκοινοβουλίου. Καλώς θα την λάβει το ευρωπαϊκό δικαστήριο. Εγώ άλλο είπα, ότι όταν έπρεπε το ευρωκοινοβουλιο να ψηφίσει για μέτρα προστασίας παραγωγών, η ομάδα του ΠΑΣΟΚ απουσίαζε».

Διαβάστε επίσης

