Pulse: Ποιες οι δεξαμενές για τα «υπό κατασκευή» κόμματα – Στο 31% η αποδοχή της Καρυστιανού, στο 19% του Τσίπρα

Τις απόψεις των πολιτών για τη διαφαινόμενη αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό, με τα τρία «υπό κατασκευή» κόμματα, «μετράει» η δημοσκόπηση της Pulse, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, στην οποία η Νέα Δημοκρατία καταγράφει κέρδη μισής μονάδας σε σχέση με τον Δεκέμβριο, στο 29,5%.

Όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμά της έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ, διευρύνοντας μάλιστα τη διαφορά στις 16,5 μονάδες.

Ωστόσο, το κυβερνών κόμμα παραμένει σε απόσταση από το ποσοστό αυτοδυναμίας, ενώ στη Βουλή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Pulse, εισέρχονται επτά κόμματα, με το ΜέΡΑ25 (ως όγδοο) να βρίσκεται στο όριο του 3%.

ΕΙδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ είναι στο 24%, το ΠΑΣΟΚ 10,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 8%, η Ελληνική Λύση 7,5%, το ΚΚΕ 6,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,5%, η Φωνή Λογικής 3,5%, το ΜέΡΑ25 2,5%, η Νίκη 1,5%, η Νέα Αριστερά 1,5%, το Κίνημα Δημοκρατίας 1,5%, οι Σπαρτιάτες 1%, Άλλο Κόμμα 9%, ενώ η Γκρίζα Ζώνη είναι στο 18,5%.

Στο σενάριο κατανομής αναποφάσιστων, η ΝΔ είναι στο 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 13%, η Πλεύση Ελευθερίας 10%, η Ελληνική Λύση 9,5%, το ΚΚΕ 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 5,5%, η Φωνή Λογικής 4%, το ΜέΡΑ25 3%, η Νίκη 2%, η Νέα Αριστερά 2%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2%, οι Σπαρτιάτες 1%.

Η Pulse παρουσίασε έναν πίνακα με τις δημοσκοπικές διαφορές του κυβερνώντος κόμματος από το εκάστοτε δεύτερο κόμμα, από τον οποίον προκύπτει ότι η διαφορά των 16,5 μονάδων που έχει σήμερα στην εκτίμηση ψήφου, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη από το 2016, όταν εξελέγη πρόεδρος της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημειώνεται ότι η μεγαλύτερη διαφορά είχε καταγραφεί το 2024.

Τα υπό κατασκευή κόμματα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία διενεργήθηκε σε δείγμα 1.123 πολιτών, στο διάστημα 16-19 Ιανουαρίου, το υπό κατασκευή κόμμα που δείχνει να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό αποδοχής, είναι η κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού, με το «κόμμα» του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί και το «κόμμα» του επίσης πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά να έπεται των παραπάνω.

Η αποδοχή που τυγχάνει το «κόμμα» Καρυστιανού ανέρχεται στο 31% (θετικά και με ενδιαφέρον), ενώ του Αλέξη Τσίπρα είναι στο 19% και του Αντώνη Σαμαρά στο 10%.

Από που αντλούν τους ψηφοφόρους τους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η «πηγή άντλησης» των υποψήφιων ψηφοφόρων των «υπό κατασκευή» κομμάτων. Οι όποιες απώλειες για τα υπάρχοντα κόμματα, θα είναι εκείνες που θα διαμορφώσουν την επόμενη μέρα των εκλογών.

Τις μικρότερες απώλειες δείχνει να έχει η Νέα Δημοκρατία, ωστόσο, ακόμη και λίγες ποσοστιαίες μονάδες, είναι αρκετές για να κρίνουν την αυτοδυναμία ή μη στις επόμενες εκλογές.

Σημαντική είναι η αξιολόγηση των απαντήσεων για τους λόγους με βάση τους οποίους διαμορφώνεται το νέο πολιτικό σκηνικό.

Η ηλικιακή κατανομή δείχνει τις ροπές, ενώ οι απόψεις για τα αίτια που προκαλούν την ανάγκη δημιουργίας νέων κομματικών σχηματισμών, συνθέτουν ένα σαφές μήνυμα προς το υπάρχον πολιτικό προσωπικό.

Το ποσοστό για Καρυστιανού είναι ιδιαίτερα υψηλό στους ψηφοφόρους που αυτοχαρακτηρίζονται ως «Αριστεροί» (48%) και «Κεντροαριστεροί» (41%).

