Κόντρα Χατζηδάκη – Ανδρουλάκη: Τα «πανωγραψίματα» του Πάγκαλου, οι «ψεκασμένοι», ο ορός αλήθειας και το Predator

Τα «πανωγραψίματα» του Πάγκαλου θυμήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, επιχειρώντας να αποδομήσει την κριτική του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για την αγροτική πολιτική της, καταλογίζοντας ευρύτερα στην αντιπολίτευση, «μηδενιστική» κριτική που αδικεί όχι την κυβέρνηση αλλά τους αγρότες, όπως είπε.

Με μια λογική διαχρονικών ευθυνών για την κατάσταση στον αγροτικό τομέα, ο Κωστής Χατζηδάκης, καταλόγισε υποκρισία στο Νίκο Ανδρουλάκη, παραπέμποντας στον Θεόδωρο Πάγκαλο: «Το βίντεο με τον Θεόδωρο Πάγκαλο στο Ηράκλειο, που μιλάει σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ και τους λέει: “είπαμε, δυο φορές πανωγραψίματα, αλλά όχι τέσσερις”, το έχετε δει; Μήπως κλείνετε το βίντεο όταν αρχίζει να παίζει;» ανέφερε ειρωνικά απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Επειδή μου λέτε “εσείς στο ΠΑΣΟΚ και εσείς στο ΠΑΣΟΚ” δείχνοντας πριν 20-30-40 χρόνια, ωραίο το παραμύθι αλλά χωρίς δράκο» απάντησε ο Ν. Ανδρουλάκης διότι, «ο δράκος σήμερα σε αυτή τη Βουλή είστε εσείς και η Νέα Δημοκρατία. Εσείς κυβερνάτε».

Στην κριτική Ανδρουλάκη «πού ακούστηκε ένα οργανισμός του πρωτογενούς τομέα να υπάγεται σε έναν φοροεισπρακτικό μηχανισμό» ο Κωστής Χατζηδάκης αντέτεινε: «Εάν είχατε πιει τον ορό της αλήθειας, θα ομολογούσατε πως η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι ένα βήμα εξυγίανσης και διαφάνειας». Και κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη πως χρησιμοποιεί μικροκομματική γλώσσα και αποσιωπεί το γεγονός ότι η απαρχή των προβλημάτων με τις αγροτικές επιδοτήσεις εντοπίζεται στη δεκαετία του ‘80.

«Να κάνουμε ορό αλήθειας και οι δυο, μιας και είχαμε και το Predator και οι δυο»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε με αναφορά (και) στις υποκλοπές:

«Να κάνουμε και οι δυο ορό αλήθειας. Άλλωστε, έχουμε και άλλα κοινά στην προϊστορία μας, όπως το Predator, που το είχα και εγώ και σεις. Απλά εγώ πήγα στη Δικαιοσύνη ενώ εσείς καθίσατε στ’ αυγά σας».

Και απαντώντας περαιτέρω, σημείωσε «όχι, δεν είμαι χαρούμενος που καταντήσατε την Ελλάδα εξαίρεση της Ευρώπης!» με την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Επανερχόμενος ο Κωστής Χατζηδάκης αντέδρασε με «καρφί» για τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ. «Εμείς δεν είμαστε αλάθητοι! Εσείς τους παριστάνετε! Κι όμως, εμείς έχουμε υπερδιπλάσιο ποσοστό», σημείωσε προσθέτοντας πως το ΠΑΣΟΚ κουνάει το δάχτυλο, την ώρα που υπάρχουν «έντονοι εσωκομματικοί διάλογοι».

Κόντρα και για την ευλογιά: «Μαζί με τους ψεκασμένους ζητάτε απαγόρευση εξαγωγής φέτας»

Σε ό,τι αφορά την ευλογιά και την κριτική Ανδρουλάκη ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τοπικούς εμβολιασμούς σύμφωνα με τις συστάσεις της Κομισιόν ο Κωστής Χατζηδάκης τον κατηγόρησε ότι υιοθετεί αντιεπιστημονικές θέσεις αναφορικώς με το εμβόλιο της ευλογιάς, υποστηρίζοντας ότι όλοι οι επιστήμονες θεωρούν προβληματικό το εμβόλιο που υπάρχει. Άφησε δε να εννοηθεί ότι ο εμβολιασμός θα ισοδυναμούσε με απαγόρευση των εξαγωγών φέτας. «Όλοι οι επιστήμονες συμπίπτουν στην ίδια στάση. Εάν ήσασταν κυβέρνηση, θα κάνατε του κεφαλιού σας; Είναι αυτό υπεύθυνη στάση;», διερωτήθηκε, λέγοντας πως είναι «επικίνδυνα» τα «παιχνίδια» με το συγκεκριμένο ζήτημα. Ειδικότερα, επικαλούμενος τη σχετική επιστολή του αρμόδιου Ούγγρου ευρωπαίου επιτρόπου, ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε πως εάν εφαρμοστεί το εμβόλιο, θα απαγορευτεί η εξαγωγή της φέτας, σχολιάζοντας πως «μαζί με τους λαϊκιστές και τους ψεκασμένους αυτό προτείνετε, εσείς το σοσιαλιστικό ΠΑΣΟΚ!».

«Εμείς είμαστε οι λαϊκιστές και οι σκοταδιστές;» αντέδρασε έντονα ο Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτηρίζοντας τον ευρωπαίο επίτροπο ως «Ιανό» και αναφερόμενος σε απάντηση της Κομισιόν που έκανε λόγο για τοπικούς εμβολιασμούς.

Όσον αφορά τη Διακομματική ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα την καταψηφίσει, από την άλλη διεμήνυσε ότι θα συμμετάσχει: «Το ΠΑΣΟΚ, όπως συμμετείχε -και κάνετε ότι δεν το καταλαβαίνετε-μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα, στην εξεταστική επιτροπή, παρόλο που όλοι μας προτείναμε προανακριτική, θα είμαστε εκεί. Διαφωνούμε και θα καταψηφίσουμε το πανηγύρι που πάτε να στήσετε, όπως στην εξεταστική, αλλά θα είμαστε εκεί με τα στελέχη μας για να χαλάσουμε το πάρτι της συγκάλυψης και της ατιμωρησίας της Νέας Δημοκρατίας».

«Καλώς να κριθεί η συμφωνία Mercosur, αλλά θα κριθεί με την δική μας ψήφο»

Τέλος, για την παραπομπή της Συμφωνίας Mercosur στο ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε: «Είπε ο υπουργός με στόμφο ότι καλώς θα κριθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η συμφωνία MERCOSUR. Αλλά κι εδώ κατά μαγικό τρόπο, καλώς να κριθεί αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν ψήφισε να οδηγηθεί στην κρίση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Άρα καλώς, αλλά με τη δική μας ψήφο, όχι με τη δική σας. Κι εδώ μας κοροϊδεύετε;».

