Στην ΑΑΔΕ ο ΟΠΕΚΕΠΕ, «πέρασε» με 159 «ναι» το σχέδιο της κυβέρνησης

Με 159 θετικές ψήφους «πέρασε» από την Ολομέλεια της Βουλής η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Καταψήφισαν 130 βουλευτές της αντιπολίτευσης.
Ονομαστική ψηφοφορία είχαν ζητήσει η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ. Το γαλάζιο αίτημα είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός στη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού. Είχε μάλιστα, αφήσει να εννοηθεί πως τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας όταν διαμήνυσε πως «αυτό που δεν θα συζητηθεί είναι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Γιατί αποτελεί την καρδιά της μεταρρύθμισης».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χαρακτηρίσει αντιφατική τη στάση του ΠΑΣΟΚ που από τη μια καταγγέλλει τον προβληματικό ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη αρνείται να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια.
Η Χαριλάου Τρικούπη πάντως πέρασε στην αντεπίθεση, καταθέτοντας το δικό της αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία και καταψηφίζοντας την κυβερνητική πρωτοβουλία.
Εν τω μεταξύ, στην ονομαστική ψηφοφορία με 163 θετικές ψήφους ψηφίστηκε η τροπολογία για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. 126 βουλευτές της αντιπολίτευσης καταψήφισαν.
