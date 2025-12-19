search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου

19.12.2025 14:14

Στην ΑΑΔΕ ο ΟΠΕΚΕΠΕ, «πέρασε» με 159 «ναι» το σχέδιο της κυβέρνησης

19.12.2025 14:14
opekepe

Με 159 θετικές ψήφους «πέρασε» από την Ολομέλεια της Βουλής η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Καταψήφισαν 130 βουλευτές της αντιπολίτευσης.

Ονομαστική ψηφοφορία είχαν ζητήσει η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ. Το γαλάζιο αίτημα είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός στη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού. Είχε μάλιστα, αφήσει να εννοηθεί πως τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας όταν διαμήνυσε πως «αυτό που δεν θα συζητηθεί είναι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Γιατί αποτελεί την καρδιά της μεταρρύθμισης».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χαρακτηρίσει αντιφατική τη στάση του ΠΑΣΟΚ που από τη μια καταγγέλλει τον προβληματικό ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη αρνείται να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια.

Η Χαριλάου Τρικούπη πάντως πέρασε στην αντεπίθεση, καταθέτοντας το δικό της αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία και καταψηφίζοντας την κυβερνητική πρωτοβουλία.

Εν τω μεταξύ, στην ονομαστική ψηφοφορία με 163 θετικές ψήφους ψηφίστηκε η τροπολογία για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. 126 βουλευτές της αντιπολίτευσης καταψήφισαν.

