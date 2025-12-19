Νίκος Παππάς: Τι ισχύει για την ασυλία των ευρωβουλευτών – Πότε ισχύει και πότε αίρεται

Με αφορμή την… απόδραση του Νίκου Παππά από το Στρασβούργο, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος του αυτόφωρο, άνοιξε και πάλι η συζήτηση σχετικά με τα όρια της ασυλίας που απολαμβάνουν οι ευρωβουλευτές.

Κατ’ αρχάς, πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το καθεστώς της βουλευτικής ασυλίας έχει πρωτίστως λειτουργικό χαρακτήρα. Στόχος του είναι η απρόσκοπτη άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων των ευρωβουλευτών και η προστασία τους από ενδεχόμενες αυθαίρετες ή πολιτικά υποκινούμενες διώξεις, όμως όχι η απαλλαγή τους από ποινικές ευθύνες.

Πότε ισχύει

Η ασυλία ισχύει τόσο στο κράτος-μέλος εκλογής του ευρωβουλευτή όσο και σε όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, όπου εδρεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Παρέχει προστασία από διώξεις ή περιοριστικά μέτρα που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την κοινοβουλευτική δράση, χωρίς όμως να αναιρεί τη δικαιοδοσία των εθνικών αρχών υπό προϋποθέσεις.

Η ασυλία δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις σύλληψης επ’ αυτοφώρω. Εάν ένας ευρωβουλευτής εντοπιστεί να διαπράττει αδίκημα τη στιγμή που τελείται – για παράδειγμα άσκηση σωματικής βίας σε δημόσιο χώρο – οι αρχές μπορούν να προχωρήσουν άμεσα σε σύλληψη, όπως θα έκαναν για κάθε πολίτη.

Παράλληλα, η ασυλία δεν καλύπτει πράξεις που δεν σχετίζονται με την κοινοβουλευτική δραστηριότητα, ούτε αδικήματα που εμπίπτουν στην κοινή ποινική νομοθεσία και τελούνται εκτός του πλαισίου άσκησης των καθηκόντων του ευρωβουλευτή.

Πότε αίρεται η ασυλία

Σε κάθε άλλη περίπτωση – όπως για την άσκηση ποινικής δίωξης, τη διενέργεια έρευνας ή την κλήτευση σε ανάκριση – απαιτείται η προηγούμενη άρση της ασυλίας. Το αίτημα υποβάλλεται από τις αρμόδιες εθνικές δικαστικές αρχές στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ακολουθεί συγκεκριμένη κοινοβουλευτική διαδικασία.

Το αίτημα εξετάζεται από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων (JURI), η οποία καλεί τον ευρωβουλευτή να παράσχει εξηγήσεις και εισηγείται στην Ολομέλεια. Η τελική απόφαση λαμβάνεται με ψηφοφορία και απλή πλειοψηφία. Η άρση της ασυλίας δεν συνιστά καταδίκη, αλλά επιτρέπει στη Δικαιοσύνη να κινηθεί χωρίς θεσμικά εμπόδια.

Τι ισχύει στη Γαλλία

Όταν οι ευρωβουλευτές βρίσκονται στο Στρασβούργο, η ασυλία τους ισχύει έναντι των γαλλικών αρχών με τον ίδιο τρόπο που ισχύει και σε κάθε άλλο κράτος-μέλος. Οι γαλλικές αρχές μπορούν να παρέμβουν άμεσα μόνο σε περιπτώσεις αυτόφωρου· για κάθε άλλη ποινική διαδικασία απαιτείται αίτημα άρσης ασυλίας.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η μήνυση που υποβλήθηκε από τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο σε βάρος του Νίκου Παππά, τον οποίο και κατηγορεί και επίθεση σε βάρος του και βιαιοπραγία σε μπαρ – εστιατόριο στο Στρασβούργο. Εφόσον δεν υπήρξε άμεση σύλληψη επ’ αυτοφώρω, η συνέχιση της υπόθεσης προϋποθέτει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για άρση της ασυλίας.

Διαβάστε επίσης:

Φλωρίδης: Η Κωνσταντοπούλου είναι ό,τι πιο πολιτικά χυδαίο, ανήθικο και αντιαισθητικό τα τελευταία 40 χρόνια

Παππάς: «Δεν με αναζήτησε κανείς, δεν φυγαδεύτηκα – Ζητώ συγγνώμη για το επεισόδιο, ντρέπομαι»

ΣΥΡΙΖΑ: Γρήγορο μάζεμα της «υπόθεσης» Παππά και «κάλυψη» σε Πολάκη υπό το φόβο της εσωστρέφειας – Κόντρα με την κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ