Φλωρίδης: Η Κωνσταντοπούλου είναι ό,τι πιο πολιτικά χυδαίο, ανήθικο και αντιαισθητικό τα τελευταία 40 χρόνια

Δριμεία επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη στάση της στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνο, εξαπέλυσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης χαρακτηρίζοντάς την ως «ό,τι πιο πολιτικά χυδαίο, ανήθικο και αντιαισθητικό τα 40 χρόνια που είμαι στην πολιτική».

«Είναι συμπεριφορές αυτές; Τώρα βρίζει τους πάντες με ψέματα, επιτέθηκε σε σύζυγο υπουργού επειδή είναι δικαστής με ένα ψέμα που δημοσιεύθηκε σε εφημερίδα που το ανακάλεσε και είπε ότι ήταν ψέμα αυτό που είπε» είπε ο κ. Φλωρίδης στο Action 24.

Όσον αφορά, δε, τα δημοσκοπικά κέρδη της κυρία Κωνσταντοπούλου, ο υπουργός Δικαιοσύνης σχολίασε «τα ποσοστά αυτά τα έχω δει και παλαιότερα να ανεβαίνουν αλλά πέφτουν μετά τις αποκαλύψεις στη Βουλή που έγιναν από μένα».

Επανερχόμενος στο θέμα της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Φλωρίδης παρατήρησε ότι «έγινε ένα θέατρο κομματικής αντιπαράθεσης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που δεν προσπαθεί να δει τι έχει γίνει. Δεν έχουν όλα τα κόμματα το ίδιο μερίδιο ευθύνης. Το ΠΑΣΟΚ υιοθέτησε τη θεωρία των κουμπάρων και τη λούστηκε».

«Όταν πολιτικά κόμματα αμφισβητούν τον θεσμό της δικαιοσύνης, είναι η χειρότερη υπηρεσία για τη δημοκρατία. Τα τελευταία 3 χρόνια η δικαιοσύνη ως θεσμός έγινε αποδέκτης απίστευτης επίθεσης μέσα από τη συνωμοσιολογία για τα Τέμπη.

Αυτό έγινε από τη φρικαλέα απάτη ότι η εμπορική αμαξοστοιχία μετέφερε παράνομο υλικό με την κάλυψη της κυβέρνησης. Έβγαιναν διάφοροι τσαρλατάνοι στα κανάλια και τις εκθέσεις που είχαν εμφανίζονταν να ζωγραφίζουν την απάτη» κατέληξε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

