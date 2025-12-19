Το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε Τομέα Αυτοδιοίκησης χωρίς τον Δούκα – «Να ρωτηθούν οι εμπνευστές» λένε από το περιβάλλον του Δημάρχου

Λίγο η κολλημένη βελόνα των ποσοστών στις τελευταίες δημοσκοπήσεις του έτους, λίγο οι δηλώσεις με νόημα της Άννας Διαμαντοπούλου στο Ποντίκι ότι αν δεν επιτευχθεί ο στόχος των εκλογών αυτονόητα θα μπει θέμα ηγεσίας, μαζί και η δυσαρέσκεια Δούκα που δεν μετέχει στον τομέα Αυτοδιοίκησης που ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ συνθέτουν ένα δύσκολο σκηνικό. Συγκεκριμένα η Χαριλάου Τρικούπη ανακοίνωσε την δημιουργία του τομέα αυτοδιοίκησης με πλήθος σημαντικών αυτοδιοικητικών και Γραμματέα τον Κώστα Τριαντάφυλλο, αλλά απουσιάζει από την σύνθεση ο Δήμαρχος της πρωτεύουσας.

Η Χαριλάου Τρικούπη απαντά ότι έγινε πρόταση και ενημέρωση στον Χάρη Δούκα για να συμμετέχει στον Τομέα Αυτοδιοίκησης και αρνήθηκε ο ίδιος. Την απάντηση αυτή έδωσε και σε χθεσινή της παρέμβαση στο Action24 η Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Όλγα Μαρκογιαννάκη. Από την πλευρά του Χάρη Δούκα πάντως η απόφαση αυτή δεν είναι και τόσο κατανοητή. Υπάρχει δυσαρέσκεια και προς το παρόν τουλάχιστον αποφεύγουν να σχολιάσουν κάτι παραπάνω, αρκούνται στην απάντηση «να ρωτηθούν οι εμπνευστές». Το κλίμα πάντως μοιάζει ηλεκτρισμένο για ακόμα μια φορά. Σε κάθε περίπτωση για το ΠΑΣΟΚ η αυτοδιοίκηση είναι κρίσιμο πεδίο καθώς αντλεί παραδοσιακά ισχυρές δυνάμεις και αποτελεί ισχυρό του χαρτί απέναντι και στον Αλέξη Τσίπρα που ούτε όταν ήταν Πρωθυπουργός είχε ισχυρούς αυτοδιοικητικούς διαύλους.

Για τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ να μην ανεβαίνουν ακόμα μια φορά, ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε: «Το δίλημμα στις επόμενες εκλογές θα είναι να συνεχιστεί η τωρινή πολιτική ή να έχουμε μια άλλη επιλογή κοινωνικής ανάταξης και οικονομικής ανόρθωσης, εκεί η επιλογή θα είναι διαφορετική. Ο κόσμος μπορεί σήμερα να επιλέγει προσωρινά τιμωρητικά, αλλά όταν έρθει η ώρα να ψηφίσει, ψηφίζει για την ζωή του και θα κατευθυνθεί στη μοναδική δύναμη που δίνει ελπίδα, στο ΠΑΣΟΚ». Αυτό ακριβώς το μήνυμα θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με κάθε τρόπο η Χαριλάου Τρικούπη, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί άμεσα να κυβερνήσει. Η στρατηγική της μόνης έτοιμης εναλλακτικής για υπεύθυνη διακυβέρνηση ελπίζουν στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη να φέρει στην τελική ευθεία για τις κάλπες την πολυπόθητη κίνηση της «βελόνας» των ποσοστών προς τα πάνω. Με το νέο έτος προκειμένου να ενισχυθεί από όλες τις απόψεις επικοινωνιακά το ΠΑΣΟΚ θα ξεκινήσουν τα briefings για τους δημοσιογράφους, με ενημέρωση για τις θέσεις του κόμματος εφ’ όλης της ύλης.

Στο μέτωπο του αγροτικού που υπάρχει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν ότι για ξεκινήσει πραγματικός διάλογος με τους αγρότες πρέπει να «παγώσουν» οι υποχρεώσεις τους. «Να ανασταλούν οι υποχρεώσεις αυτών των ανθρώπων σε δάνεια, εφορία, ταμεία, διότι μπαίνουν σε έναν φαύλο κύκλο που τους οδηγεί στο να βαθαίνει το ρήγμα και στη χρεοκοπία. Άρα θέλει αλλαγές» τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς.

