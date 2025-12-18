Δημοσκόπηση Metron Analysis: Πάνω από 8 στους 10 στηρίζουν τους αγρότες – Υποχωρεί η ΝΔ – Πώς βλέπουν νέους κομματικούς σχηματισμούς

Κλίμα δυσαρέσκειας απέναντι στην κυβέρνηση αποτυπώνει η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας μοιάζει να αποχαιρετά τον στόχο της αυτοδυναμίας αφού τα ποσοστά υποχωρούν περαιτέρω.

Την ίδια ώρα, ενισχυμένα παρουσιάζονται δύο κόμματα: η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας.

«Προς τη λάθος κατεύθυνση»

Η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας (71%) πιστεύει ότι τα πράγματα στη χώρα πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ μόλις το 24% υποστηρίζει ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς τη σωστή (υποχωρώντας από το 27% στην προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρείας τον Νοέμβριο.

Ταυτόχρονα, οι πολίτες υποστηρίζουν ότι η προσωπική τους κατάσταση επιδεινώνεται, με το 47% να λέει ότι είναι χειρότερα ότι σε σχέση με πριν από έναν χρόνο, το 39% στα ίδια και μόνο το 14% υποστηρίζει ότι η προσωπική τους κατάσταση έχει βελτιωθεί.

Σε ό,τι αφορά στο μέλλον, το 49% πιστεύει ότι θα είναι σε χειρότερη κατάσταση, το 12% στα ίδια και μόνο το 36% πιστεύει ότι θα βελτιωθεί.

Κρίση θεσμών, διαφθορά και ακρίβεια

Πέρα από το πρόβλημα της ακρίβειας που τείνει πλέον να παγιωθεί στην ελληνική πραγματικότητα, η κρίση των θεσμών και η διαφθορά εντείνουν την αίσθηση των πολιτών για μια προβληματική κατάσταση.

Αρνητική αξιολόγηση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Η κυβέρνηση παίρνει κακή βαθμολογία σε όλους σχεδόν τομείς του κυβερνητικού έργου. Όπως δείχνει η δημοσκόπηση, σε όλους τους τομείς το ισοζύγιο θετικών και αρνητικών γνωμών είναι αρνητικό. Σχετικά καλύτερα τα πράγματα είναι σε σχέση με την εξωτερική πολιτική όπου με 34% θετικές γνώμες έχει την καλύτερη βαθμολογία.

Η συνολική αποτίμηση της κυβέρνησης, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis, είναι αρνητική. Το 72% έχει αρνητική γνώμη (το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων μηνών) και μόλις το 23% αποτιμά θετικά το κυβερνητικό έργο.

Αρνητική είναι και η αποτίμηση του έργου του πρωθυπουργού. Το 69% έχει αρνητική γνώμη για την επίδοσή του και μόνο το 26% έχει θετική γνώμη.

Αρνητική αξιολόγηση και για την αντιπολίτευση

Ιδιαίτερα υψηλή είναι και η αρνητική αξιολόγηση για την αξιωματική αντιπολίτευση που φτάνει το 81% με μόλις 10% θετικές γνώμες

Αρνητικη είναι η αξιολόγηση για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη ως προς το πώς ασκεί τα καθήκοντα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης: 77% αρνητικές γνώμες και 15% θετικές.

Ως προς το οικονομικό κλίμα, αγρότες, μισθωτοί, νέοι και άνεργοι αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη απαισιοδοξία.

Στήριξη στους αγρότες

Η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας στηρίζει τα αιτήματα των αγροτών (81%). Μάλιστα σε όλες τις πολιτικές εντάξεις πλειοψηφεί η τοποθέτηση ότι είναι δίκαια αιτήματα, με πιο ισχυρή την αντίθεση στους κεντροδεξιούς και δεξιούς ψηφοφόρους, ενώ αντίστοιχα οι αγρότες έχουν την μεγάλη υποστήριξη των εργατών, των μικρομεσαίων και της μεσαίας τάξης, ενώ ακόμη και η ανώτερη τάξη θεωρεί τα αιτήματα δίκαια.

Η μεγάλη πλειοψηφία όσων ρωτήθηκαν στη δημοσκόπηση (63%) δήλωσαν ότι θεωρούν δικαιολογημένη τη μορφή πάλης που έχουν επιλέξει οι αγρότες και μόνο το 35% τη θεωρεί αδικαιολόγητη.

Πρόθεση ψήφου

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι ως προς την πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί σε σχέση με τον περασμένο Οκτώβριο κατά 1,6%, πράγμα που δείχνει το πολιτικό κόστος της κοινωνικής δυσαρέσκειας και την αποτυχία των προσπαθειών επαναπατρισμού ψήφων. Άνοδο καταγράφουν το ΠΑΣΟΚ στο 11%, η Ελληνική Λύση στο 9% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 9,7% και το ΚΚΕ στο 6,5%.

Η Νέα Δημοκρατία έχει απώλειες προς την Ελληνική Λύση, τη Φωνή Λογικής και το ΠΑΣΟΚ, ενώ η συσπείρωση βρίσκεται στο 59,8%. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συσπείρωση στο 19,2% και απώλειες προς την Πλεύση Ελευθερίας, τη Νέα Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει την υψηλότερη συσπείρωση στο 66.9% με απώλειες προς Πλεύση Ελευθερίας και την Ελληνική Λύση.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ είναι πρώτη με 27% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 14,1%. Τρίτη είναι η Πλεύση Ελευθερίας με 12,5% και τέταρτη η Ελληνική Λύση με 11,6%.

Δημοφιλέστερη η Κωνσταντοπούλου, καταλληλότερος ο «κανένας»

Τα παραπάνω αποτυπώνονται και στη δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών. Στην κορυφή βρίσκεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 40% και ακολουθούν ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Αλέξης Χαρίτσης.

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό ο «κανένας» παραμένει στην κορυφή για έναν ακόμα μήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτος από τους πολιτικούς αρχηγούς με 26% και δεύτερη η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στα αξιοσημείωτα η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην τρίτη θέση με 7%, όσο έχει και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Aίτημα πολιτικής αλλαγής

Στη δημοσκόπηση καταγράφεται ένα ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής με το 52% των ερωτώμενων επιθυμεί πρόωρες εκλογές και μόνο το 46% λέει να εξαντληθεί η τετραετία.

Νέοι πολιτικοί σχηματισμοί

Η δημοσκόπηση εξετάζει και την απήχηση που μπορεί να έχουν πρωτοβουλίες για νέους σχηματισμούς. Σε σχέση με την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα υπέρ ενός νέου φορέα, η θετική γνώμη βρίσκεται στο 25%, η αδιάφορη στο 52% και η αρνητική στο 22%. Υψηλή είναι η απήχηση σε αριστερούς και κεντροαριστερούς ψηφοφόρους.

Ως προς την πιθανότητα στήριξης ενός κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, η έρευνα διαπιστώνει ότι το 11% δηλώνει πολύ πιθανό και το 11% αρκετά πιθανό, διαμορφώνοντας μια αθροιστική θετική αφετηρία στο 22%. Υψηλότερη πιθανότητα στους Αριστερούς και Κεντροαριστερούς ψηφόφορους μικρότεροι στους κεντρώους.

Ενδιαφέρον έχει ότι υψηλότερη απήχηση μεταξύ ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Πλεύσης Ελευθερίας και της αδιευκρίνιστης ψήφου.

Ως προς τη δυνητική επιρροή ενός κόμματος υπό την κ. Καρυστιανού, πολύ πιθανό δηλώνει το 14% και αρκετά πιθανό το 16%.

Ως προς τις κομματικές «δεξαμενές» δείχνει να αντλεί από την Πλεύση Ελευθερίας, την Ελληνική Λύση, το ΠΑΣΟΚ και την αδιευκρίνιστη ψήφο.

Ως προς την πιθανότητα στήριξης ενός κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά πολύ πιθανό δηλώνει το 5% και αρκετά πιθανό το 9%, με τη δυνητική επιρροή να βρίσκεται κυρίως μεταξύ των κεντρώων, κεντροδεξιών και δεξιών ψηφοφόρων και άντληση ψηφοφόρων κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, την Ελληνική Λύση, το ΠΑΣΟΚ και την αδιευκρίνιστη ψήφο.

