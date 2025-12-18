Τσιάρας: «Συνειδητή θεσμική επιλογή» η υπαγωγή ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ – Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση που καταψηφίζει

Σφοδρά πυρά δέχεται η κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη συζήτηση της Ολομέλειας για το νομοσχέδιο που προβλέπει την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να καταψηφίζει και να κάνει λόγο για επικίνδυνη επιλογή που πλήττει τους αγρότες και συγκαλύπτει τις κυβερνητικές ευθύνες.

Από το ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μάτζος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ζητά υποκριτικά διάλογο, ενώ έχει ήδη λάβει τις αποφάσεις της. Μίλησε για έναν «άρρωστο οργανισμό» που απλώς μεταφέρεται «για να μην τον βλέπετε», κατηγορώντας την πλειοψηφία ότι αντιμετωπίζει τους αγρότες ως παθητικούς αποδέκτες προειλημμένων επιλογών. Στο ίδιο μήκος κύματος και το ΚΚΕ, με τον Νίκο Καραθανασόπουλο να χαρακτηρίζει «άνθρακες τον θησαυρό» τις κυβερνητικές προτάσεις, επισημαίνοντας ότι οι αγρότες στις Σέρρες αποφάσισαν τη συνέχιση των κινητοποιήσεων, στέλνοντας μήνυμα κλιμάκωσης.

Είχε προηγηθεί η άρνηση του Σωκράτη Φάμελλου στην πρόσκληση του πρωθυπουργού για σύσταση διακομματικής επιτροπής για τα αγροτικά ζητήματα, ενώ κατηγορηματικά αντίθετη στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ εμφανίστηκε εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ κι η Νέα Αριστερά.

Απαντώντας στις επικρίσεις, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υπερασπίστηκε τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, κάνοντας λόγο για «συνειδητή θεσμική επιλογή» με στόχο ένα μόνιμο, αξιόπιστο και δίκαιο σύστημα πληρωμών, που –όπως υποστήριξε– διαθέτει τα κατάλληλα πληροφοριακά συστήματα, εμπειρία και δυνατότητα διασταυρωτικών ελέγχων σε πραγματικό χρόνο. Τόνισε ότι η αγροτική πολιτική και οι πολιτικές αποφάσεις παραμένουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποστηρίζοντας πως «αυτό που μεταφέρεται είναι ο έλεγχος», κάτι που –κατά τον ίδιο– «ενοχλεί ορισμένους εντός και εκτός Βουλής».

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι η μετάβαση δεν ήταν εύκολη, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική κρίνεται από το θάρρος να προχωράς, ενώ επικαλέστηκε τα ποσά που έχουν καταβληθεί στους αγρότες, σημειώνοντας ότι ξεπερνούν τα 3,2 δισ. ευρώ και ότι μέχρι το τέλος του έτους θα φτάσουν τα 3,8 δισ. ευρώ. Μίλησε για «τις περισσότερες πληρωμές των τελευταίων ετών» και επανέλαβε ότι τα χρήματα από τους ελέγχους θα επιστραφούν στους «έντιμους αγρότες», υπενθυμίζοντας και το πακέτο των 160 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Κωστής Χατζηδάκης.

Διαβάστε επίσης:

Μετανάστευση, άμυνα και Γλυπτά του Παρθενώνα στην ατζέντα της συνάντησης Γεραπετρίτη με την Βρετανή ΥΠΕΞ

Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»: Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν σε μια νέα εποχή

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οικονομικό έγκλημα επιτηδείων και όχι σκάνδαλο υποστήριξε ο Γιάννης Μπρατάκος