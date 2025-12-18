search
Τι θα γίνει με τα μπλόκα τα Χριστούγεννα – Συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό η κυβέρνηση, παρά τις διευκολύνσεις των αγροτών

18.12.2025 18:48
agrotes-234-1

Μετά τις αποφάσεις των αγροτών στην Πανελλαδική Σύσκεψη των μπλόκων στις Σέρρες, για κλιμάκωση, η κυβέρνηση συνεχίζει την προσπάθεια να ξυπνήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό, που μέχρι τώρα έχει πέσει στο κενό, όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. «Οι αγρότες δεν κλείνουν δρόμους, ανοίγουν δρόμο στην επιβίωση όλου του λαού» λένε οι αγρότες που κλιμακώνουν αλλά με προσεκτικές κινήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών.

Πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τονίζουν ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο με τον αγροτικό κόσμο, αλλά με «λογικά αιτήματα», στο πλαίσιο που έχει ήδη περιγραφεί από την… ίδια.

Επιστρατεύουν ξανά τον κοινωνικό αυτοματισμό, μιλώντας για ταλαιπωρία της κοινωνίας, παρά το γεγονός ότι αυτή βρίσκεται στο πλευρό τους με συντριπτικά ποσοστά. «Ναι στο διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουμε περιγράψει, όχι στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας. Έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες με ομόφωνη απόφαση, αποφάσισαν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα, με ενίσχυση των μπλόκων και δυναμικότερες δράσεις, επιδιώκοντας ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

«Η κυβέρνηση δεν έχει δώσει καμία ουσιαστική λύση και επιβεβαιώνει ότι ο διάλογος που προτείνει είναι προσχηματικός», λένε οι αγρότες, επισημαίνοντας πως «διάλογος θα γίνει πάνω στα αιτήματά μας, με τους δικούς μας όρους», όπως ειπώθηκε στην σύσκεψη στις Σέρρες.

Έμφαση στη διευκόλυνση των μετακινήσεων από τους αγρότες

Πάντως, οι αγρότες ξεκαθάρισαν ότι θα περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα, δίνοντας ωστόσο ιδιαίτερη έμφαση στη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών. Στα πλάνα των αγροτών είναι να υπάρξουν αποκλεισμοί για μερικές ώρες την Παρασκευή και των παρακαμπτήριων οδών, ενώ για το σαββατοκύριακο αναφέρουν ότι θα ανεβάσουν τις μπάρες στα διόδια.

Πιο συγκεκριμένα, μεταφέροντας τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των μπλόκων τους, αποφάσισαν παραμένοντας στα μπλόκα να προχωρήσουν αύριο Παρασκευή, το απόγευμα, σε συντονισμένους τρίωρους αποκλεισμούς επιλεγμένων δρόμων και παραδρόμων και το Σαββατοκύριακο να προχωρήσουν σε συντονισμένο άνοιγμα των διοδίων, ανοίγοντας τους δρόμους στους ταξιδιώτες.

Παράλληλα, τόνισαν, ότι στο πλαίσιo της αυριανής δίκης για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας του εγκλήματος των Τεμπών θα είναι ανοιχτοί όλοι οι δρόμοι για να φτάσουν οι συγγενείς των θυμάτων στη Λάρισα.

Από την Τρίτη, παραμονές των γιορτών των Χριστουγέννων, τα μπλόκα θα διευκολύνουν την διέλευση του κόσμου που θα ταξιδέψει. Αλλωστε, όπως επανέλαβαν οι εκπρόσωποι των μπλόκων, στόχος τους δεν είναι να στραφεί η κοινωνία εναντίον τους, αλλά να συνεχίσουν τον αγώνα τους διεκδικώντας ουσιαστικές λύσεις για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

