Χαρδαλιάς: «Ο αττικός αμπελώνας είναι κρίκος της ταυτότητάς μας – Επενδύουμε στο έργο των οινοπαραγωγών μας»

Στον κομβικό ρόλο του αττικού αμπελώνα ως αναπόσπαστου στοιχείου της παραγωγικής, πολιτιστικής και αναπτυξιακής ταυτότητας της Αττικής, καθώς και στη σταθερή βούληση της περιφερειακής αρχής για την πολύπλευρη και ουσιαστική στήριξη των οινοπαραγωγών, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση «Τα κρασιά της Αττικής – Η αναγέννηση ενός εμβληματικού αμπελώνα», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεκτικής στρατηγικής της Περιφέρειας για τη διεθνή προώθηση των αττικών οίνων.

Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Αττικής δίνει ουσιαστικό χώρο και προτεραιότητα σε έναν κλάδο που, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «δεν είναι απλώς ένας κρίκος στην αλυσίδα της παραγωγής – είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα της ταυτότητάς μας». Όπως τόνισε, ο αττικός αμπελώνας συνδέει τη μακραίωνη ιστορία της περιοχής με τη σύγχρονη δημιουργία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Αναφερόμενος στη διαχρονική σημασία της αμπελουργίας στην Αττική, ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε ότι από την αρχαιότητα έως σήμερα τα κρασιά της περιοχής ταξιδεύουν διεθνώς, μεταφέροντας μαζί τους πολιτισμό, γνώση και παράδοση. «Πίσω από αυτή τη διαδρομή βρίσκονται οι άνθρωποί μας – οι αμπελουργοί, οι οινοποιοί, οι οικογένειες που με κόπο και αγάπη καλλιεργούν τη γη, διατηρώντας ζωντανές τις ρίζες μας και ανοίγοντας δρόμους για το μέλλον», ανέφερε.

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία του κλάδου, ο Περιφερειάρχης σημείωσε ότι η οινική παραγωγή της Αττικής αποτιμάται σήμερα σε περίπου 0,95 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 4,5% της συνολικής ελληνικής παραγωγής οίνου. Όπως υπογράμμισε, «μπορεί ο αριθμός να φαίνεται μικρός, όμως πίσω του κρύβεται μια τεράστια δυναμική – ένας κλάδος που αναπτύσσεται, εκσυγχρονίζεται, εξάγει και μεταδίδει αξία σε ολόκληρη την τοπική οικονομία».

Η Περιφέρεια Αττικής στο πλευρό των οινοποιών

Ο κ. Χαρδαλιάς παρουσίασε τις στοχευμένες παρεμβάσεις της Περιφέρειας για τη στήριξη του κλάδου, επισημαίνοντας ότι από την πρώτη στιγμή τέθηκε ως προτεραιότητα η ενίσχυση των ανθρώπων της παραγωγής «με σχέδιο, συνέπεια, σαφείς στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα».

Στο πεδίο της διεθνούς εξωστρέφειας, όπως επεσήμανε, η Περιφέρεια Αττικής ενέταξε για πρώτη φορά στο ετήσιο πρόγραμμα προβολής διεθνείς οινικές εκθέσεις, όπως η Wine Paris και η ProWein. Παράλληλα, τόνισε, υλοποιήθηκαν στοχευμένα ευρωπαϊκά προγράμματα προβολής σε μεγάλες αγορές, με θετικά αποτελέσματα: αύξηση 32% στην αναγνωρισιμότητα της ρετσίνας Αττικής και 17% στην εξαγωγική δυναμική των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης, «όλα αυτά δεν είναι εξαγγελίες – είναι πράξεις σε εξέλιξη», προσθέτοντας ότι ήδη σχεδιάζεται το νέο Τριετές Πρόγραμμα Εξωστρέφειας με επέκταση των δράσεων σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική.

Οίνος, πολιτισμός και εμπειρία – Το brand της Αττικής

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Χαρδαλιάς στη σύνδεση του αττικού αμπελώνα με τον τουρισμό και το συνολικό brand της Αττικής. «Ο οίνος δεν είναι μόνο οικονομικός δείκτης. Είναι πολιτισμός. Είναι τρόπος ζωής», ανέφερε, παρουσιάζοντας το concept “Athens Wine Routes”, που μετατρέπει την αμπελουργική κληρονομιά σε ολοκληρωμένη εμπειρία για τον επισκέπτη.

Στόχος της πρωτοβουλίας, όπως είπε, είναι να αναδειχθεί η Αττική ως μια μητροπολιτική περιφέρεια που συνδυάζει ιστορία, φύση, γαστρονομία και σύγχρονη αστική εμπειρία, με τον αττικό αμπελώνα να λειτουργεί ως «φυσικός πρεσβευτής φιλοξενίας και ταυτότητας».

Υποδομές, καινοτομία και συνέργειες

Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη δεν περιορίζεται στην προβολή, αλλά στηρίζεται σε υποδομές και συνεργασίες. Αναφέρθηκε στο έργο άρδευσης 2.500 στρεμμάτων αμπελώνων και ελαιώνων στην Κερατέα, καθώς και στις δράσεις εκσυγχρονισμού οινοποιητικών επιχειρήσεων μέσω των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τόνισε μάλιστα, ότι κεντρικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική κατέχει η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Αττικής, με βασικό εταίρο την Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα Αττικής (ΕΝ.Ο.Α.Α.), καθώς «μόνο μέσα από τη συνεργασία, τη γνώση και τις συνέργειες μπορούμε να πάμε μπροστά», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Αττικής επενδύει με σταθερότητα και στρατηγικό σχεδιασμό σε ένα ενιαίο παραγωγικό οικοσύστημα που συνδέει τον πρωτογενή τομέα με τη μεταποίηση, τον τουρισμό και τον πολιτισμό. «Η δική μας φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη: δεν θυμόμαστε τους ανθρώπους της παραγωγής μόνο όταν υπάρχει πρόβλημα. Είμαστε δίπλα τους κάθε μέρα Η Αττική μπορεί. Και όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, το αποδεικνύουμε στην πράξη – κάθε μέρα, σε κάθε τομέα», κατέληξε ο Περιφερειάρχης.

Αττικός οίνος: Πορεία δημιουργίας από την αρχαιότητα έως το μέλλον

Στο πλαίσιο της ημερίδας, την οποία συντόνισε ο MW Master of Wine Γιάννης Καρακάσης, καταξιωμένοι οινοποιοί κατέθεσαν την εμπειρία και τις απόψεις τους πάνω στην «ήσυχη επανάσταση» που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια στην οινοπαραγωγή της Αττικής, τις καινοτόμες στρατηγικές που ακολουθούν οι νέες γενιές παραγωγών, χαράσσοντας τον δρόμο του αττικού κρασιού προς το αύριο, καθώς και την υπεραξία του Σαββατιανού, του «πρωταγωνιστή» του Αττικού αμπελώνα.

Τον Περιφερειάρχη Αττικής συνόδευσαν η Εντεταλμένη Σύμβουλος για θέματα Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δήμητρα Αγγελάκη, η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη και ο Αναπληρωτής Διευθυντής Γραφείου Περιφερειάρχη Δημήτρης Ταραζώνας.

