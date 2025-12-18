Οι αγρότες αποφασίζουν κλιμάκωση και λένε όχι σε διάλογο με Μητσοτάκη – Ποιο είναι το σχέδιο για τα Χριστούγεννα

Στο Λευκώνα Σερρών βρίσκονται οι εκπρόσωποι των αγροτών και κτηνοτρόφων των δεκάδων μπλόκων όλης της χώρας για τη μεγάλη Πανελλαδική Σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, προκειμένου να πάρουν συλλογικές αποφάσεις συνέχειας του αγώνα επιβίωσης που δίνουν εδώ και 19 μέρες με τα τρακτέρ στους δρόμους όλης της χώρας. Οι αγρότες αναμένεται να διατηρήσουν σκληρή στάση, αν και κατά την περίοδο των Χριστουγέννων θα διευκολύνουν τη μετακίνηση των πολιτών, ανοίγοντας τα μπλόκα και παρατάσσοντας τα τρακτέρ στην άκρη του οδοστρώματος, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στις μετακινήσεις ενόψει των εορτών.

Η πανελλαδική σύσκεψη μπλόκων βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στον Λευκώνα Σερρών, με τους αγρότες να επικυρώνουν τις αποφάσεις τους για κλιμάκωση. Η αίθουσα του ξενοδοχείου είναι κατάμεστη από αγρότες, κτηνοτρόφους κι άλλους παραγωγούς που έχουν συγκεντρωθεί για να αποφασίσουν συντονισμένα για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους και αναμένεται να λάβουν αποφάσεις και να αποφασίσουν αν θα προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι έχει τεθεί το πλαίσιο των αιτημάτων των αγροτών και ότι η κυβέρνηση ζητάει το διάλογο.

Οι αγρότες βρίσκονται εκεί με τις αποφάσεις των Συνελεύσεών τους και με την πεποίθηση ότι μόνο με τον συντονισμένο αγώνα τους μπορούν να ασκήσουν ακόμη μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται ήδη στριμωγμένη, με τις δημοσκοπήσεις να το αποδεικνύουν, προκειμένου να δώσει συγκεκριμένες λύσεις στα αιτήματα που διεκδικούν. Οι αγρότες θεωρούν πως η κυβέρνηση δεν πρέπει να την γλιτώσει με λίγα ψίχουλα.

«Συντονίζουμε και δυναμώνουμε την αγωνιστική στάση μας. Απαιτούμε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα που μας έβγαλαν στο δρόμο» διατυπώνουν οι αγρότες. Έτσι, δίνουν συντονισμένη απάντηση στην κυβέρνηση και στην προσπάθεια να στρέψει εναντίον τους του πολίτες.

Τους εκατοντάδες αγρότες καλωσόρισε στις Σέρρες, ο Γιάννης Τουρτούρας, εκ μέρους του μπλόκου Προμαχώνα, ανοίγοντας την μεγάλη σύσκεψη. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το μήνυμα προς την κυβέρνηση είναι: «Κλιμάκωση του αγώνα, δεν είμαστε ευχαριστημένοι σε τίποτα, δεν πτοούμαστε και συνεχίζουμε».

«Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στον δρόμο», ανέφερε ο Κώστας Τζέλλας, εκπρόσωπος αγροτών στο μπλόκο της Καρδίτσας. «Πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει δώσει καμία ουσιαστική λύση και ενισχύει την άποψη που έχουμε ότι ο διάλογος που θέλει να πάμε είναι προσχηματικός», σημείωσε. «Το μόνο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι να φύγουμε από το δρόμο χωρίς καμία λύση και, δεύτερον, να γυρίσει την κοινωνία εναντίον μας. Σε όλα αυτά εμείς απαντάμε με περισσότερα τρακτέρ στους δρόμους, ο αγώνας θα συνεχιστεί και όλοι μαζί θα αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα», πρόσθεσε.

Για την περίοδο των Χριστουγέννων, ο κ. Τζέλλας δήλωσε πως οι αγρότες δεν θέλουν να δημιουργούν προβλήματα στον κόσμο, κάτι το οποίο θα συζητήσουν και σήμερα για το πώς θα κινηθούν κι αν θα αφήσουν τα τρακτέρ τους στην άκρη τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά για να μπορούν οι οδηγοί να κινούνται.

«Αυτά που εξήγγειλε η κυβέρνηση δεν έχουν καμία σχέση με τα αιτήματα που τους έχουμε αποστείλει», είπε ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Λάρισας και εκπρόσωπος Τύπου της ομοσπονδίας.

«Από την πρώτη στιγμή θέλουμε και έχουμε την κοινωνία στο πλευρό μας. Είμαστε διατεθειμένοι τις ημέρες των Χριστουγέννων, τουλάχιστον, να παρατάξουμε τα τρακτέρ μας δεξιά και αριστερά για να διευκολύνουμε στο μέτρο του δυνατού τη διέλευση του κόσμου για να πάει να κάνει χαρούμενες γιορτές στους προορισμούς που έχει επιλέξει», ανέφερε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Το κλίμα που διαμορφώνεται είναι ιδιαίτερα τεταμένο, με έντονη δυσφορία και οργή στις τάξεις των αγροτών. Καταλυτικό ρόλο στην όξυνση της κατάστασης έπαιξαν τα χθεσινά γεγονότα με τον ΕΛΓΑ, όταν αγρότες διαπίστωσαν από νωρίς το πρωί ότι είχαν γίνει παρακρατήσεις χρημάτων από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, χωρίς να έχει προηγηθεί η καταβολή της βασικής ενίσχυσης.

Όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, με την πίστωση της επιδότησης παρακρατούνται αυτόματα οι ασφαλιστικές εισφορές του ΕΛΓΑ, ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση οι παρακρατήσεις έγιναν πριν την καταβολή των χρημάτων, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Ακολούθησαν δημόσιες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών περί «τεχνικού λάθους», με συγγνώμη και διαβεβαιώσεις ότι θα διορθωθεί. Κατά τη διάρκεια της ημέρας καταβλήθηκαν ποσά σε μέρος των δικαιούχων, ωστόσο, σύμφωνα με αγρότες, δεν αποκαταστάθηκε το πρόβλημα για όλους, εντείνοντας την αγανάκτηση.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, κυρίαρχο θεωρείται το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, με τα μπλόκα να παραμένουν τουλάχιστον έως την Παρασκευή. Το εάν οι αγρότες θα προσέλθουν τελικά σε διάλογο θα κριθεί από τις αποφάσεις της σημερινής σύσκεψης.

Χθες, οι κινητοποιήσεις είχαν ήδη σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον αποκλεισμό του Προμαχώνα, όπου σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων φορτηγών, καθώς πρόκειται για τον μεγαλύτερο παραμεθόριο σταθμό της χώρας. Στα Μάλγαρα, το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έκλεισε χθες από τις 12:00 έως τις 16:00, ενώ σήμερα εξετάζεται το ενδεχόμενο επ’ αόριστον αποκλεισμού του ίδιου ρεύματος.

Παρά τη σκληρή στάση, οι αγρότες διαμηνύουν ότι κατά την περίοδο των Χριστουγέννων θα διευκολύνουν τη μετακίνηση των πολιτών, ανοίγοντας τα μπλόκα και παρατάσσοντας τα τρακτέρ εκτός οδοστρώματος, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στις μετακινήσεις ενόψει των εορτών.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται εντός της ημέρας, με το βλέμμα στραμμένο τόσο στη σημερινή σύσκεψη στις Σέρρες όσο και στις εξελίξεις της Παρασκευής.