Κλιμάκωση αποφάσισαν οι αγρότες – «Όχι» στον «προσχηματικό» διάλογο, «τους έχουμε στριμώξει, συνεχίζουμε» – Δείτε χάρτη με τα μπλόκα

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αγρότες από όλη τη χώρα, στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που πραγματοποιήθηκε στον Λευκώνα Σερρών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από πάνω από 61 μπλόκα από διάφορα σημεία της χώρας, δηλώνοντας απογοητευμένοι από τις εξαγγελίες κυβερνητικών στελεχών.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι αγρότες εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση της κυβέρνησης, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο διαλόγου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, «ο διάλογος είναι προσχηματικός και η κυβέρνηση μας εμπαίζει», τονίζοντας ότι τα αιτήματά τους παραμένουν αναπάντητα.

Πηγές του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης επιστρατεύουν ξανά τον κοινωνικό αυτοματισμό μετά τις αποφάσεις των αγροτών, μιλώντας για ταλαιπωρία της κοινωνίας, παρά το γεγονός ότι αυτή βρίσκεται στο πλευρό τους με συντριπτικά ποσοστά, ενώ παράλληλα κάνει λόγο για αιτήματα που δεν είναι «λογικά».. «Ναι στο διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουμε περιγράψει, όχι στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας. Έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα», πρόσθεσαν.

Με ομόφωνη απόφαση, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα, με ενίσχυση των μπλόκων και δυναμικότερες δράσεις, επιδιώκοντας ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

«Ανυποχώρητος αγώνας, στα πανίσχυρα μπλόκα, με την ενότητα και τα αιτήματά μας αυξάνουμε την αγωνιστική πίεση στην κυβέρνηση! Δεν κάνουμε πίσω από αυτά! Όχι σε προσχηματικό διάλογο με τους όρους της!» αποφάσισαν.

Οι συμμετέχοντες στη σημερινή σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων κάλεσαν τον πρωθυπουργό να δώσει άμεσα λύσεις στα αιτήματά τους, επισημαίνοντας ότι, εφόσον η κυβέρνηση επιθυμεί τη διατήρηση της αγροτικής δραστηριότητας στην ύπαιθρο και τη στήριξη ενός βιώσιμου αγροτικού τομέα, οφείλει να προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Παράλληλα, ξεκαθάρισαν ότι θα περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα, δίνοντας ωστόσο ιδιαίτερη έμφαση στη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών. Στα πλάνα των αγροτών είναι να υπάρξουν αποκλεισμοί για μερικές ώρες την Παρασκευή και των παρακαμπτήριων οδών, ενώ για το σαββατοκύριακο αναφέρουν ότι θα ανεβάσουν τις μπάρες στα διόδια.

Αναλυτικά όλα τα μπλόκα:

Το πλάνο για τις γιορτές

Πιο συγκεκριμένα, μεταφέροντας τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των μπλόκων τους, αποφάσισαν παραμένοντας στα μπλόκα να προχωρήσουν αύριο Παρασκευή, το απόγευμα, σε συντονισμένους τρίωρους αποκλεισμούς επιλεγμένων δρόμων και παραδρόμων και το Σαββατοκύριακο να προχωρήσουν σε συντονισμένο άνοιγμα των διοδίων, ανοίγοντας τους δρόμους στους ταξιδιώτες.

Παράλληλα, τόνισαν, ότι στο πλαίσιo της αυριανής δίκης για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας του εγκλήματος των Τεμπών θα είναι ανοιχτοί όλοι οι δρόμοι για να φτάσουν οι συγγενείς των θυμάτων στη Λάρισα.

Από την Τρίτη, παραμονές των γιορτών των Χριστουγέννων, τα μπλόκα θα διευκολύνουν την διέλευση του κόσμου που θα ταξιδέψει. Αλλωστε, όπως επανέλαβαν οι εκπρόσωποι των μπλόκων, στόχος τους δεν είναι να στραφεί η κοινωνία εναντίον τους, αλλά να συνεχίσουν τον αγώνα τους διεκδικώντας ουσιαστικές λύσεις για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

Κλιμάκωση

Οι εκπρόσωποι των αγροτών και κτηνοτρόφων των δεκάδων μπλόκων όλης της χώρας βρέθηκαν στον Λευκώνα Σερρών για τη μεγάλη Πανελλαδική Σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, προκειμένου να πάρουν συλλογικές αποφάσεις συνέχειας του αγώνα επιβίωσης που δίνουν εδώ και 19 μέρες με τα τρακτέρ στους δρόμους όλης της χώρας.

Η αίθουσα του ξενοδοχείου ήταν κατάμεστη από αγρότες, κτηνοτρόφους κι άλλους παραγωγούς που συγκεντρώθηκαν για να αποφασίσουν συντονισμένα για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους, ενώ παράλληλα τόνισαν πως αυτή την ώρα δεν συντρέχει λόγος να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης είχε ξεκαθαρίσει ότι έχει τεθεί το πλαίσιο των αιτημάτων των αγροτών και ότι η κυβέρνηση ζητάει το διάλογο.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, μετά τη συνεδρίαση δήλωσε ότι στόχος των δράσεων είναι να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει η πολιτική βούληση για τη διάθεση των απαραίτητων χρημάτων.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Δημήτρης Μόσχος, διευκρίνισε ότι απόφαση της σημερινής σύσκεψης είναι από αύριο κιόλας να προχωρήσουν σε σκλήρυνση της στάσης τους στα σημεία όπου έχουν αναπτυχθεί τα μπλόκα. Όπως τόνισε, η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων θα γίνει στο πλαίσιο των διεκδικήσεων που έχουν ήδη αποσταλεί στο Μέγαρο Μαξίμου και επανέλαβε ότι θα διατηρείται ελεύθερη η διέλευση για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και τα τουριστικά λεωφορεία, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στις μετακινήσεις των πολιτών.

«Το μόνο σίγουρο είναι ότι παραμένουμε στους δρόμους με τα τρακτέρ και τα αγροτικά μας οχήματα. Η κυβέρνηση δεν έχει δώσει καμία ουσιαστική λύση και επιβεβαιώνει ότι ο διάλογος που προτείνει είναι προσχηματικός», δήλωσε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας. Σημείωσε και αυτός με τη σειρά του ότι οι κινητοποιήσεις γίνονται με σεβασμό προς την κοινωνία, επιτρέποντας τη διέλευση ευπαθών προιόντων και λεωφορείων.

«Το μόνο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι να φύγουμε από το δρόμο χωρίς καμία λύση και, δεύτερον, να γυρίσει την κοινωνία εναντίον μας. Σε όλα αυτά εμείς απαντάμε με περισσότερα τρακτέρ στους δρόμους, ο αγώνας θα συνεχιστεί και όλοι μαζί θα αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συλλόγου Βόλου και της Ομοσπονδίας Αλιέων Μαγνησίας, Παναγιώτης Περράκης, μίλησε για έναν κλάδο που οδηγείται σε μαρασμό. «Τα προβλήματα στην αλιεία είναι τεράστια και παραμένουν χωρίς καμία απάντηση. Έχουμε καταθέσει αναλυτικά τα αιτήματά μας στο υπουργείο και στους αρμόδιους, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία λύση», δήλωσε.

Όπως επισήμανε, οι αλιείς πλήττονται από την εξάπλωση ξενικών ειδών, το αυξημένο κόστος λειτουργίας και τα υψηλά ενεργειακά τιμολόγια, ενώ υπογράμμισε ότι η αλιεία αποτελεί βασικό πυλώνα του πρωτογενούς τομέα, μαζί με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. «Είμαστε όλοι ένα. Περιμένουμε ουσιαστικά μέτρα. Αν η πολιτεία κάνει ένα βήμα μπροστά, θα κάνουμε κι εμείς ένα βήμα πίσω για να βρεθεί λύση», ανέφερε.

Αύξηση της πίεσης στην στριμωγμένη κυβέρνηση

Οι αγρότες βρέθηκαν εκεί με τις αποφάσεις των Συνελεύσεών τους και με την πεποίθηση ότι μόνο με τον συντονισμένο αγώνα τους μπορούν να ασκήσουν ακόμη μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται ήδη στριμωγμένη, με τις δημοσκοπήσεις να το αποδεικνύουν, προκειμένου να δώσει συγκεκριμένες λύσεις στα αιτήματα που διεκδικούν. Οι αγρότες θεωρούν πως η κυβέρνηση δεν πρέπει να την γλιτώσει με λίγα ψίχουλα.

«Συντονίζουμε και δυναμώνουμε την αγωνιστική στάση μας. Απαιτούμε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα που μας έβγαλαν στο δρόμο» διατυπώνουν οι αγρότες. Έτσι, δίνουν συντονισμένη απάντηση στην κυβέρνηση και στην προσπάθεια να στρέψει εναντίον τους του πολίτες.

Με την οργή να ξεχειλίζει και από το φιάσκο με τις πληρωμές, εκατοντάδες αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι ομόφωνα αποφάσισαν την ανυποχώρητη παραμονή τους στα μπλόκα αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση με συντονισμένες δράσεις σε όλη την χώρα απαιτώντας να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

«Πίσω από την ενότητα, τα αιτήματα, από τα τεράστια μπλόκα μας δεν κάνουμε ούτε πόντο», είναι το μήνυμα που στέλνουν στην κυβέρνηση εκατοντάδες εκπρόσωποι των μπλόκων που βρέθηκαν στις Σέρρες.

«Τους έχουμε στριμώξει, συνεχίζουμε, με τις δικές μας κόκκινες γραμμές, τις εγγυημένες τιμές, το χαμένο εισόδημα, το κόστος παραγωγής», «Δεν κάνουμε πίσω, μας έχουν ξεκληρίσει, συνεχίζουμε αποφασιστικά, με τα τρακτέρ μας στα μπλόκα».

«Διάλογος θα γίνει πάνω στα αιτήματά μας, με τους δικούς μας όρους», ειπώθηκε, ξεκαθαρίζοντας πως «απαιτούμε εδώ και τώρα λύσεις».

«Δε βλέπουμε τον πρωθυπουργό, μας εμπαίζει. Κλιμάκωση μέχρι τη Δευτέρα. Την Τρίτη θα ανοίξουμε το δρόμο, να περνάει ο κόσμος για τις γιορτές» είπε ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος πανελλαδικής επιτροπής μπλόκων.

Τους εκατοντάδες αγρότες καλωσόρισε στις Σέρρες, ο Γιάννης Τουρτούρας, εκ μέρους του μπλόκου Προμαχώνα, ανοίγοντας την μεγάλη σύσκεψη. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το μήνυμα προς την κυβέρνηση είναι: «Κλιμάκωση του αγώνα, δεν είμαστε ευχαριστημένοι σε τίποτα, δεν πτοούμαστε και συνεχίζουμε».

«Αυτά που εξήγγειλε η κυβέρνηση δεν έχουν καμία σχέση με τα αιτήματα που τους έχουμε αποστείλει», είπε ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Λάρισας και εκπρόσωπος Τύπου της ομοσπονδίας.

«Από την πρώτη στιγμή θέλουμε και έχουμε την κοινωνία στο πλευρό μας. Είμαστε διατεθειμένοι τις ημέρες των Χριστουγέννων, τουλάχιστον, να παρατάξουμε τα τρακτέρ μας δεξιά και αριστερά για να διευκολύνουμε στο μέτρο του δυνατού τη διέλευση του κόσμου για να πάει να κάνει χαρούμενες γιορτές στους προορισμούς που έχει επιλέξει», ανέφερε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Το κλίμα που διαμορφώνεται είναι ιδιαίτερα τεταμένο, με έντονη δυσφορία και οργή στις τάξεις των αγροτών. Καταλυτικό ρόλο στην όξυνση της κατάστασης έπαιξαν τα χθεσινά γεγονότα με τον ΕΛΓΑ, όταν αγρότες διαπίστωσαν από νωρίς το πρωί ότι είχαν γίνει παρακρατήσεις χρημάτων από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, χωρίς να έχει προηγηθεί η καταβολή της βασικής ενίσχυσης.

Όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, με την πίστωση της επιδότησης παρακρατούνται αυτόματα οι ασφαλιστικές εισφορές του ΕΛΓΑ, ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση οι παρακρατήσεις έγιναν πριν την καταβολή των χρημάτων, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Ακολούθησαν δημόσιες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών περί «τεχνικού λάθους», με συγγνώμη και διαβεβαιώσεις ότι θα διορθωθεί. Κατά τη διάρκεια της ημέρας καταβλήθηκαν ποσά σε μέρος των δικαιούχων, ωστόσο, σύμφωνα με αγρότες, δεν αποκαταστάθηκε το πρόβλημα για όλους, εντείνοντας την αγανάκτηση.

Χθες, οι κινητοποιήσεις είχαν ήδη σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον αποκλεισμό του Προμαχώνα, όπου σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων φορτηγών, καθώς πρόκειται για τον μεγαλύτερο παραμεθόριο σταθμό της χώρας. Στα Μάλγαρα, το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έκλεισε χθες από τις 12:00 έως τις 16:00, ενώ σήμερα εξετάζεται το ενδεχόμενο επ’ αόριστον αποκλεισμού του ίδιου ρεύματος.

Παρά τη σκληρή στάση, οι αγρότες διαμηνύουν ότι κατά την περίοδο των Χριστουγέννων θα διευκολύνουν τη μετακίνηση των πολιτών, ανοίγοντας τα μπλόκα και παρατάσσοντας τα τρακτέρ εκτός οδοστρώματος, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στις μετακινήσεις ενόψει των εορτών.

