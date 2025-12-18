Γαλλία: Παραδόθηκε η φρεγάτα «Κίμων» – «Με τις 4 Belharra έχουμε το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό της ιστορίας του», δήλωσε ο Δένδιας

«Δεν είναι απλώς η παράδοση ενός εξαιρετικού πλοίου, αλλά η είσοδος των Ενόπλων Δυνάμεων και του Πολεμικού Ναυτικού σε μια νέα εποχή» τόνισε κατά την είσοδό του στην τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της Ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI HN «Belh@rra» F – 601 «Κίμων» ο υπουργός Εθνικής Άμυνας , Νίκος Δένδιας, ο οποίος παρέστη την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στα ναυπηγεία της Naval Group, στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας.

Επισήμανε ότι η σημερινή τελετή αποτελεί «μια απόδειξη της στρατηγικής σχέσης ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία που φέρει και την υπογραφή μου».

Κατά την τελετή παράδοσης ο κ. Δένδιας τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η Ελλάδα, μία νησιωτική χώρα, ζει και αναπνέει μέσα από την θάλασσα με τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον πλανήτη. Δεν νοείται Πολεμικό Ναυτικό χωρίς μεγάλες δυνατότητες». Όπως είπε, η Φρεγάτα Κίμων φέρει ένα βαρύ και ιστορικό όνομα. «Ο στρατηγός Κίμων συνέδεσε την ασφάλεια με την ακμή της αθηναϊκής δημοκρατίας», είπε και τόνισε πως «ο Κίμων επιστρέφει στη Μεσόγειο 2.500 χρόνια μετά για να αποτυπώσει την ισχύ της Ελλάδας».



Όπως τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, η φρεγάτα ενισχύει την δυνατότητά μας να προβάλλουμε τις ευρωπαϊκές αξίες ακόμη περισσότερο. «Η ένταξη των τεσσάρων Belharra στο Πολεμικό Ναυτικό δημιουργεί το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό που είχε ποτέ ο Ελληνισμός» είπε.





Παράλληλα ο κ. Δένδιας ανακοίνωσε πως υπάρχει συμφωνία για συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας από εδώ και πέρα σε ποσοστό 25% των παραγωγών. «Η Ελλάδα ισχυροποιείται όχι για να απειλεί αλλά για να προστατεύει και να εγγυάται το Διεθνές Δίκαιο» είπε με έμφαση.

Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τη γαλλική κυβέρνηση και την υπουργό Άμυνας της Γαλλίας Κατρίν Βοτρίν ενώ χαρακτήρισε τις ελληνογαλλικές σχέσεις «θερμότατες».

Οι φρεγάτες FDI διαθέτουν τα πλέον σύγχρονης τεχνολογίας συστήματα αντιαεροπορικής προστασίας, γεγονός που τους δίνει τη δυνατότητα να καλύψουν όχι μόνο το Αιγαίο, αλλά ταυτόχρονα και τον ευαίσθητο χώρο μεταξύ της Κρήτης και της Κύπρου, όπως και περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου που είναι κρίσιμες για τα εθνικά συμφέροντα, όπου η χώρα μας μετέχει σε διεθνείς αποστολές.

Αφού ακούστηκε το όνομα της φρεγάτας υψώθηκε η ελληνική σημαία στην πρύμνη του καραβιού, ακολούθησε και η επιβίβαση των 128 στελεχών, μελών του πληρώματος.

Αντιναύαρχος Κατάρας: Επισφράγιση της διαχρονικής φιλίας Ελλάδας και Γαλλίας

Μετά την ολοκλήρωση του αγιασμού και τον χαιρετισμό του CEO της Naval Group, τον λόγο πήρε ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας, και τόνισε ότι «το Πολεμικό Ναυτικό προσβλέπει στη επισφράγιση του προγράμματος ναυπήγησης των φρεγατών FDI που αποτελεί επισφράγιση της διαχρονικής φιλίας και στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας που βασίζεται σε κοινές αξίες και αμοιβαίο σεβασμό».

Ακόμα, ο Α/ΓΕΝ δήλωσε ότι αποδίδουμε στην φρεγάτα το όνομα «Κίμων» λόγω του ιστορικού Αθηναίου ηγέτη που διαμόρφωσε τη ναυτική ισχύ ως μέσο αποτροπής και στρατηγικής επιρροής, τιμώντας έτσι μια κληρονομιά ανδρείας που έχει καθορίσει την ελληνική ναυτοσύνη εδώ και χιλιετίες.

Στο τέλος, ο επικεφαλής του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού απευθύνθηκε στο πλήρωμα της φρεγάτας λέγοντας πως: «Σας προτρέπω να ξεκινήσετε τον πλου σας με ακάθεκτη ορμή – κάνοντας αναφορά στην ιστορική φράση του Ναυάρχου Κουντουριώτη – με αποφασιστικότητα και υψηλό φρόνημα και πλέον σας περιμένουμε στην πατρίδα ενωμένοι και περήφανοι».

Τα χαρακτηριστικά της φρεγάτας

Σχεδιασμένη για πρώτης κατηγορίας ναυτικά με στόχο τη διασφάλιση της κυριαρχίας τους, το FDI είναι ένα πλοίο έτοιμο για μάχη ικανό να χειριστεί τρέχουσες και αναδυόμενες απειλές. Ένα πολυδύναμο και ανθεκτικό σκάφος ανοικτής θάλασσας, θα επιτρέψει στο Πολεμικό Ναυτικό να διασφαλίσει τη ναυτική υπεροχή του στην Ανατολική Μεσόγειο χάρη στις υψηλού επιπέδου δυνατότητές του σε όλους τους τομείς της ναυτικής μάχης: αντιαεροπορική, ανθυποβρυχιακή, αντιπλοϊκή και επίδειξης ισχύος με μοναδικές δυνατότητες έναντι ασύμμετρων απειλών. Επωφελείται επίσης από τις τελευταίες καινοτομίες της Thales στο ραντάρ, το σόναρ και τον ηλεκτρονικό πόλεμο.

Σχεδιασμένες και κατασκευασμένες με ψηφιακά εργαλεία τελευταίας γενιάς, είναι επίσης οι πρώτες φρεγάτες που επωφελούνται από μια ψηφιακή αρχιτεκτονική επί του σκάφους που θα τους επιτρέψει να προσαρμόζονται συνεχώς στις τεχνολογικές και επιχειρησιακές εξελίξεις, επιτρέποντάς τους να αντιμετωπίζουν συνεχώς εξελισσόμενες απειλές. Η αρχιτεκτονική και οι ψηφιακές υποδομές τους εγγυώνται ένα δυναμικό ανάπτυξης που εξασφαλίζει την προσαρμογή σε μελλοντικές απειλές κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής του πλοίου, με σταδιακές αναβαθμίσεις αντί για δαπανηρή αναβάθμιση Μέσης-Ζωής.

Οι FDI προστατεύονται επίσης εγγενώς από την απειλή στον κυβερνοχώρο, με μια πλεονάζουσα αρχιτεκτονική πληροφορικής που βασίζεται σε δύο κέντρα δεδομένων που φιλοξενούν, με εικονικά διαμορφωμένο τρόπο, μεγάλο ποσοστό του λογισμικού του πλοίου. Όσον αφορά την επιχειρησιακή καινοτομία, οι FDI εγκαινιάζουν την έννοια μιας πύλης υπολογιστών που είναι αφιερωμένη στην καταπολέμηση των ασύμμετρων απειλών. Το σύστημα αυτό θα καταστήσει δυνατό τον συντονισμό και την καθοδήγηση της καταπολέμησης μικρών, κοντινών εναέριων και επιφανειακών απειλών.

Ισχυρά οπλισμένο (αντιαεροπορικοί πύραυλοι MBDA Exocet MM40 B3c και Aster, σύστημα RAM, ανθυποβρυχιακές τορπίλες MU90, πυροβολικό), το FDI για το Πολεμικό Ναυτικό επιβιβάζει ταυτόχρονα ελικόπτερο καθώς και χωρητικότητα για μη-επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV). Επωφελείται επίσης από την τεχνογνωσία της Thales, της MBDA και όλων των άλλων συνεργατών και υπεργολάβων του προγράμματος.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι

Μήκος: περίπου 122 μέτρα

Πλάτος: 18 μέτρα

Μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι

Αεροπορικές εγκαταστάσεις: ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα VTOL (UAV)

Κύριος οπλισμός:

32 πύραυλοι Aster που αναπτύχθηκαν από την MBDA

8 πύραυλοι Exocet MM40 B3c που αναπτύχθηκαν από την MBDA

Πύραυλοι RAM

Πυροβόλο των 76 χιλιοστών

4 τορπιλοσωλήνες με τορπίλες MU 90 που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

2 εκτοξευτές αντιμέτρων CANTO που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

Στην τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI HN «Belh@rra» F – 601 «Κίμων» παρευρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Δένδιας θα έχει συνάντηση με τη γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν.

Όπως ανακοινώθηκε χθες από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατά τη συνάντηση θα συζητηθούν θέματα διμερούς αμυντικής συνεργασίας, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υλοποίηση υφιστάμενων συμφωνιών, στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και στον συντονισμό των δύο πλευρών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας.

Διαβάστε επίσης:

Αγροτικό: «Όχι» του ΣΥΡΙΖΑ σε διακομματική επιτροπή και υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Αποστολάκη κατήγγειλε ότι η ΝΔ εξέδωσε non paper με την κατάθεση Παπασταύρου, πριν αυτή ολοκληρωθεί

Διπλή επίθεση Μαρινάκη – Σκέρτσου στην Κωνσταντοπούλου: «Είναι η προσωποποίηση του φασισμού»







