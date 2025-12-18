search
18.12.2025 14:49

Σε εξέλιξη η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα FDI HN «Κίμων» (video)

18.12.2025 14:49
f1fea4df-a1b7-495a-8976-8af96f4004d7

Σε εξέλιξη είναι στη πόλη της Λοριάν η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI HN «Belh@rra» F – 601 «Κίμων», στη Λοριάν της Γαλλίας.

Το παρών δίνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Δένδιας θα έχει συνάντηση με τη γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν.

Όπως ανακοινώθηκε χθες από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατά τη συνάντηση θα συζητηθούν θέματα διμερούς αμυντικής συνεργασίας, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υλοποίηση υφιστάμενων συμφωνιών, στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και στον συντονισμό των δύο πλευρών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας.

Η μήνυση του 21χρονου τραγουδιστή σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη – Οι άσεμνες χειρονομίες και οι ανήθικες προτάσεις

Κρήτη: Εντοπισμός 70 μεταναστών μέσα σε δύο βάρκες νότια της Γαύδου

Φοινικούντα: Ποινική δίωξη για συνέργεια στον 30χρονο – Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί

tiletheasi_1108_1920-1080_new
MEDIA

«Μάχη σώμα με σώμα» μεταξύ Alpha και Mega και χθες (17/12) για την πρώτη θέση τηλεθέασης των καναλιών

donald tusk 99 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Πρόοδο «βλέπει» ο Τουσκ στις συνομιλίες της ΕΕ για το δάνειο στην Ουκρανία μέσω της αρπαγής των ρωσικών κεφαλαίων

bath_hot-water_1812_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Γιατί δεν πρέπει να κάνουμε μπάνιο με πολύ ζεστό νερό – Ποια είναι η κατάλληλη θερμοκρασία

zoi-adonis-24
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξώδικο Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου – Τον συνέδεσε με βιασμούς ανηλίκων στην Εξεταστική

COSMOTE Business Gigamax
ADVERTORIAL

Νέα προγράμματα COSMOTE BUSINESS GIGAMAX για επιχειρήσεις & επαγγελματίες

polar bears
ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

pappas anna karaxalios famellos
ΚΑΛΧΑΣ

Στα ρηχά η κυβέρνηση, το λάθος με τον Παππά, τα μηνύματα της Άννας, ο Τσίπρας σώζει ΣΥΡΙΖΑ και βυθίζει Συριζαίους, η Καρυστιανού φτιάχνει λίστες

doukas_chardalias_1712_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

oukranos-fotia
ΚΟΣΜΟΣ

Εγκλημα σοκ στη Βιέννη: Βασάνισαν και έκαψαν ζωντανό τον γιο του αντιδημάρχου στο Χάρκοβο

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Τι ώρα θα φανούν σήμερα στα ΑΤΜ Δώρο Χριστουγέννων, επίδομα ανεργίας και υπόλοιπες παροχές

1 / 3