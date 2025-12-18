search
Κρήτη: Εντοπισμός 70 μεταναστών μέσα σε δύο βάρκες νότια της Γαύδου

18.12.2025 13:40
limeniko new

Στον εντοπισμό και τη διάσωση δύο λέμβων με δεκάδες άτομα προχώρησαν τις τελευταίες ώρες οι λιμενικές στα νότια της Κρήτης.

Το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας, Έντοπισμού και Διάσωσης του Λιμενικού, διέσωσε συνολικά 70 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο ξεχωριστές βάρκες στα νότια της Γαύδου.

Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας και από εκεί στο εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς, όπου στεγάζεται ο προσωρινός χορός πρώτης υποδοχής του Δήμου Χανίων.

artificial_intelligence
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Καμπανάκι για απώλεια θέσεων εργασίας λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

giorgos-mazonakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Η μήνυση του 21χρονου τραγουδιστή σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη – Οι άσεμνες χειρονομίες και οι ανήθικες προτάσεις

trump ballroom
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «ανακαινίζει» κι άλλα ιστορικά κτίρια… α λα Λευκός Οίκος – Η καταστροφή των μνημείων και οι αντιδράσεις

drdeath2
ΚΟΣΜΟΣ

Frédéric Péchier: Ένοχος ο «Δρ. Θάνατος» που δηλητηρίαζε τους ασθενείς του, καταδικάστηκε σε ισόβια – «Εξαιρετικά διεστραμμένος, δολοφόνος κατά συρροή»

bbc_trump_1812_1920-1080_new
MEDIA

BBC: Τα επιχειρήματα με τα οποία αντικρούει την αγωγή από τον Ντόναλντ Τραμπ

polar bears
ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

pappas anna karaxalios famellos
ΚΑΛΧΑΣ

Στα ρηχά η κυβέρνηση, το λάθος με τον Παππά, τα μηνύματα της Άννας, ο Τσίπρας σώζει ΣΥΡΙΖΑ και βυθίζει Συριζαίους, η Καρυστιανού φτιάχνει λίστες

doukas_chardalias_1712_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

oukranos-fotia
ΚΟΣΜΟΣ

Εγκλημα σοκ στη Βιέννη: Βασάνισαν και έκαψαν ζωντανό τον γιο του αντιδημάρχου στο Χάρκοβο

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Τι ώρα θα φανούν σήμερα στα ΑΤΜ Δώρο Χριστουγέννων, επίδομα ανεργίας και υπόλοιπες παροχές

