Κρήτη: Εντοπισμός 70 μεταναστών μέσα σε δύο βάρκες νότια της Γαύδου

Στον εντοπισμό και τη διάσωση δύο λέμβων με δεκάδες άτομα προχώρησαν τις τελευταίες ώρες οι λιμενικές στα νότια της Κρήτης.

Το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας, Έντοπισμού και Διάσωσης του Λιμενικού, διέσωσε συνολικά 70 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο ξεχωριστές βάρκες στα νότια της Γαύδου.

Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας και από εκεί στο εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς, όπου στεγάζεται ο προσωρινός χορός πρώτης υποδοχής του Δήμου Χανίων.

Διαβάστε επίσης:

Φοινικούντα: Ποινική δίωξη για συνέργεια στον 30χρονο – Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί

Αγία Παρασκευή: Νέο περιστατικό ενδοσχολικής βίας – 13χρονες ξυλοκόπησαν συμμαθήτριά τους, μία σύλληψη

ΓΣΕΕ: Πώς θα πληρωθούν οι αργίες τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά