Αγία Παρασκευή: Νέο περιστατικό ενδοσχολικής βίας – 13χρονες ξυλοκόπησαν συμμαθήτριά τους, μία σύλληψη

Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, αυτή τη φορά σε γυμνάσιο της Αγίας Παρασκευής, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου.

Όλα έγιναν γύρω στις 13:20, όταν μια 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε λεκτική και σωματική επίθεση από δύο συνομήλικές της.

Το επεισόδιο συνέβη κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Η δασκάλα ενημερώθηκε αμέσως και επικοινώνησε με τη μητέρα της παθούσας, η οποία μετέβη στο σχολείο.

Στη συνέχεια, μητέρα και κόρη πήγαν στο τμήμα Ασφαλείας της περιοχής και κατατέθηκε μήνυση σε βάρος των δύο μαθητριών που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της μίας εκ των δύο ανηλίκων, η οποία είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές, ενώ η άλλη αναζητείται.

Στις 17 Οκτωβρίου, η συλληφθείσα φέρεται να είχε εξαναγκάσει συνομήλική της να γονατίσει μπροστά της, την είχε χαστουκίσει και είχε καταγράψει το συμβάν σε βίντεο.

