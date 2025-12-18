Κυψέλη: Λουκέτο από γονείς για να μην γίνει νέα κατάληψη στο σχολείο που έγινε το μαχαίρωμα – Στη φυλακή η 16χρονη (video)

Λουκέτο στην πόρτα του κτιρίου, όπου στεγάζονται το 60ό και το 15ο Γυμνάσιο Αθηνών, στην Κυψέλη, βρήκαν το πρωί της Πέμπτης (18/12) οι μαθητές των δύο σχολείων.

Σύμφωνα με την τηλεόραση του ANT1, ενώ αρχικά πολλοί νόμιζαν ότι ήταν νέα κατάληψη, τελικά το λουκέτο το είχαν βάλει γονείς μαθητών σε μια προσπάθεια αποτροπή μιας νέα κατάληψης.

Οι γονείς αποφάσισαν να τοποθετήσουν ένα λουκέτο για να κλειδώσουν το σχολικό συγκρότημα, το οποίο και αφαίρεσαν το πρωί της Πέμπτης για να πραγματοποιηθούν κανονικά τα μαθήματα.

Η κατάσταση στο σχολείο της Κυψέλης πάντως είναι τεταμένη με μαθητές να διαμαρτύρονται για την ασφάλειά τους.

Μάλιστα προχώρησαν σε κατάληψη διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση.

Προφυλακίστηκε η 16χρονη

Την ίδια στιγμή, στη φυλακή οδηγήθηκε από χθες (17/12), μετά την απολογία της, η 16χρονη μαθήτρια.

Η ανήλικη απολογήθηκε στην ανακρίτρια ανηλίκων για δύο κακουργήματα που αφορούν την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της συμμαθήτριάς της και την οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα και ένα πλημμέλημα, αυτό της οπλοχρησίας.

Για την υπόθεση, σχηματίστηκε δικογραφία και διενεργείται προκαταρκτική εξέταση σχετικά με τους γονείς της κατηγορουμένης για ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

