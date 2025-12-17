search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 11:19
17.12.2025 10:02

Κυψέλη: Μαθητές του σχολείου που έγινε το περιστατικό με την 16χρονη κλείδωσαν τους διευθυντές μέσα στο κτίριο (Video)

17.12.2025 10:02
sxoleio new

Νέο επεισόδιο στο σχολείο της Κυψέλης που έγινε το περιστατικό με την 16χρονη, καθώς μαθητές φέρονται να κλείδωσαν τους δύο διευθυντές μέσα στο κτίριο, παρά το γεγονός ότι η κατάληψη που είχε προηγηθεί, είχε ήδη λήξει.

Κατά πληροφορίες, οι διευθυντές αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούσαν να εξέλθουν από το σχολείο, καθώς οι πόρτες ήταν κλειδωμένες απ’ έξω και έτσι αποφάσισαν να καλέσουν την αστυνομία, προκειμένου να ανοίξει την πόρτα και να αποκατασταθεί η ομαλότητα.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, 16χρονη μαθήτρια μαχαίρωσε 14χρονη συμμαθήτριά της εντός του σχολικού χώρου, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στην στην εκπαιδευτική κοινότητα και οδήγησε σε καταλήψεις και κινητοποιήσεις από τους μαθητές.

