Κυψέλη: Μαθητές του σχολείου που έγινε το περιστατικό με την 16χρονη κλείδωσαν τους διευθυντές μέσα στο κτίριο (Video)

Νέο επεισόδιο στο σχολείο της Κυψέλης που έγινε το περιστατικό με την 16χρονη, καθώς μαθητές φέρονται να κλείδωσαν τους δύο διευθυντές μέσα στο κτίριο, παρά το γεγονός ότι η κατάληψη που είχε προηγηθεί, είχε ήδη λήξει.

Κατά πληροφορίες, οι διευθυντές αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούσαν να εξέλθουν από το σχολείο, καθώς οι πόρτες ήταν κλειδωμένες απ’ έξω και έτσι αποφάσισαν να καλέσουν την αστυνομία, προκειμένου να ανοίξει την πόρτα και να αποκατασταθεί η ομαλότητα.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, 16χρονη μαθήτρια μαχαίρωσε 14χρονη συμμαθήτριά της εντός του σχολικού χώρου, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στην στην εκπαιδευτική κοινότητα και οδήγησε σε καταλήψεις και κινητοποιήσεις από τους μαθητές.

Διαβάστε επίσης

Κάθε πέρυσι και καλύτερα: 6 στους 10 θεωρούν ότι το 2026 θα είναι χειρότερο ή το ίδιο κακό με το 2025

ΗΣΑΠ: Για δεύτερη ημέρα χωρίς στάση στο σταθμό Βικτώρια μετά τις 10μμ για τους συρμούς προς Κηφισιά

Hellenic Train: Ταλαιπωρία για τους επιβάτες του Intercity 57, ακινητοποιήθηκε στον Δομοκό