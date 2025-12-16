Hellenic Train: Ταλαιπωρία για τους επιβάτες του Intercity 57, ακινητοποιήθηκε στον Δομοκό- Αναχώρησε για Αθήνα μετά από 93 λεπτά

Στον σταθμό του Δομοκού ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει να αναχωρήσει για Αθήνα 93 λεπτά.

Το συμβάν αναμένεται να επηρεάσει και το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας IC 56 (Αθήνα–Θεσσαλονίκη) λόγω διεξαγωγής της κυκλοφορίας σε μονή σιδηροδρομική γραμμή.



Σύμφωνα με την Hellenic Train, η αμαξοστοιχία Intercity 57 που είχε αναχωρήσει στις 16:49 ακινητοποιήθηκε στις 19:33 στην περιοχή του Δομοκού, λόγω τεχνικού προβλήματος, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των 300 επιβατών του τρένου.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα δύο εφεδρικές μηχανές, προκειμένου να ρυμουλκήσουν την αμαξοστοιχία έως το Λειανοκλάδι, όπου θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία αντικατάστασης της μηχανής που παρουσίασε τη βλάβη. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισετο δρομολόγιό της προς την Αθήνα.

