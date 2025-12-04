Ξεκίνησε μετά από 3 ώρες το Intercity που παρουσίασε βλάβη – Ταλαιπωρία για 400 επιβάτες

Λίγο πριν τις 9.00 το βράδυ της Πέμπτης και με 3 ώρες καθυστέρηση ξεκίνησε το Intercity που υπέστη βλάβη, το δρομολόγιο για τη Θεσσαλονίκη.

Η αμαξοστοιχία IC 56 ακινητοποιήθηκε στις 18:12 στον σταθμό των Αγίων Αναργύρων, λόγω βλάβης στη μηχανή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, στο σημείο μετέβησαν άμεσα δύο εφεδρικές μηχανές, προκειμένου να αντικαταστήσουν τις μηχανές της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία θα συνεχίσει το δρομολόγιό της προς τη Θεσσαλονίκη.

Ωστόσο, εξαιτίας συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών.

