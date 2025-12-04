search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 21:44
ΕΛΛΑΔΑ

04.12.2025 20:48

Ξεκίνησε μετά από 3 ώρες το Intercity που παρουσίασε βλάβη – Ταλαιπωρία για 400 επιβάτες

04.12.2025 20:48
treno-new

Λίγο πριν τις 9.00 το βράδυ της Πέμπτης και με 3 ώρες καθυστέρηση ξεκίνησε το Intercity που υπέστη βλάβη, το δρομολόγιο για τη Θεσσαλονίκη.

Η αμαξοστοιχία IC 56 ακινητοποιήθηκε στις 18:12 στον σταθμό των Αγίων Αναργύρων, λόγω βλάβης στη μηχανή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, στο σημείο μετέβησαν άμεσα δύο εφεδρικές μηχανές, προκειμένου να αντικαταστήσουν τις μηχανές της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία θα συνεχίσει το δρομολόγιό της προς τη Θεσσαλονίκη.

Ωστόσο, εξαιτίας συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών.

vercace
ΚΟΣΜΟΣ

Versace: Αποχωρεί από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή ο Ντάριο Βιτάλε, έπειτα από λιγότερους από 9 μήνες 

yasser
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο Γιασέρ Αμού Σαμπάμπ – Ήταν ηγέτης πανίσχυρης πολιτοφυλακής με έδρα τη Γάζα που συνεργαζόταν με το Ισραήλ

oukraniko aeroskafos zelenski 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Στρατιωτικά drones πέταξαν στην πορεία του αεροσκάφους του Ζελένσκι – Γιατί δεν καταρρίφθηκαν

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Δέσμευση μου η χώρα να έχει σχέδιο και εθνική αυτοπεποίθηση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ποιος είναι ο αδίστακτος καπετάνιος που βυθίζει το καράβι στα βράχια της ακρίβειας;

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

semertzidou_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

