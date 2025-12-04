Κακοκαιρία Byron: Έφτασε τα 47 χιλιοστά το νερό στο Γκάζι – Οι περιοχές που έβρεξε περισσότερο

Μεγάλος όγκος βροχής έπεσε τις τελευταίες ώρες στην Αττική, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που κατέγραψαν οι σταθμοί του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στη Βλυχάδα έπεσαν 97 χιλιοστά, ακολουθούν τα Βίλια με 76 χιλιοστά και ο Ασπρόπυργος με 48 χιλιοστά. Στο κέντρο της Αθήνας, στο Γκάζι η βροχή έφτασε τα 45 χιλιοστά.

Η Σκάλα Λακωνίας δέχθηκε το μεγαλύτερο όγκο βροχής με 109 χιλιοστά, ακολουθεί το Δίον Πιερίας με 101,2 χιλιοστά και οι Κροκεές Λακωνίας με 88,2 χιλιοστά.

Η κακοκαιρία θα είναι μαζί μας μέχρι και το Σάββατο.

