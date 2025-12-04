Απίστευτες εικόνες στη Λακωνία: Τα νερά ανέβηκαν ως την οροφή αυτοκινήτου – Διασώθηκαν τελευταία στιγμή τρία άτομα (Video)

Στο «παρά πέντε» κατάφεραν να διασωθούν τρεις άνθρωποι στη Λακωνία, που πλήττεται σφοδρά από την κακοκαιρία Byron, όταν παγιδεύτηκαν από τα ορμητικά νερά μέσα στο αυτοκινητό τους.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τα τρια άτομα σώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από άνδρες της ΕΜΑΚ, καθώς απεγκλωβίστηκαν από το όχημα στο οποίο επέβαιναν που κατακλύστηκε απο νερά στην Σκάλα Λακωνίας.

Κλιμάκια της ΕΜΑΚ προχωρούν σε συνεχείς απεγκλωβισμούς πολιτών από πλημμυρισμένα σπίτια και οχήματα.

Σύμφωνα με ανάρτηση της «Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Λακωνίας» στο Facebook, εννέα άτομα της ομάδας επιχείρησαν σε περιοχή του Μαυροβουνίου για τον απεγκλωβισμό τετραμελούς οικογένειας από πλημμυρισμένο σπίτι. Οι διασώστες χρησιμοποίησαν βάρκα για να προσεγγίσουν την οικία, να παραλάβουν τα μέλη της οικογένειας και να τα μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο για παραλαβή από ασθενοφόρο.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανάρτηση, οι άνθρωποι που διασώθηκαν παρουσιάζουν μόνο ελαφρά υποθερμία και, συνολικά, η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται καλή.

Πολύ μεγάλα προβλήματα έχει δημιουργήσει το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας στη Λακωνία, όπου όλος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας είναι σε συναγερμό και δουλεύει ασταμάτητα για την αποκατάσταση των προβλημάτων, ενώ προχώρησε σε απεγκλωβισμούς πολιτών που παγιδεύτηκαν σε περιοχές, οι οποίες βούλιαξαν στην κυριολεξία από την καταιγίδα.

Οι ισχυρές καταιγίδες που «χτύπησαν» το νομό και κυρίως το δήμους Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα, μετά το μεσημέρι, προκάλεσαν μεγάλες πλημμύρες στους δρόμους, οι οποίοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, εγκλωβίστηκαν άνθρωποι στα χωριά, έκλεισαν δρόμοι από τα ορμητικά νερά και τα φερτά υλικά που κατέβασαν οι χείμαρροι ενώ, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής με ειδικά οχήματα για την απομάκρυνση πολιτών από επικίνδυνες περιοχές.

Συνολικά η Πυροσβεστική πραγματοποίησε πέντε μεταφορές πολιτών, μία από την Αρεόπολη και 4 από το Γύθειο, ενώ έχει λάβει κλήση για τρία άτομα που έχουν εγκλωβιστεί σε παραλιακό κατάστημα στο Βαθύ, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες δεν διατρέχουν κίνδυνο και αναμένεται να πέσει η στάθμη των υδάτων για να μπορέσουν να τους απομακρύνουν.

Παράλληλα η Πυροσβεστική έχει λάβει 10 κλήσεις για πλημμύρες από την Αρεόπολη και το Γύθειο, όπου όλοι οι δρόμοι μετετράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των φερτών υλικών έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Αιγών- Καστάνιας του δήμου Ανατολικής Μάνης, καθώς και στην επαρχιακή οδό Τάραψας- Μονεμβασιάς, από το 22ο χιλιόμετρο, όπου καταβάλλονται προσπάθειες από τα μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας και της Περιφέρειας να απομακρυνθούν τα φερτά υλικά για να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Νωρίτερα είχε διακοπεί η κυκλοφορία στους επαρχιακούς δρόμους Σπάρτης- Γυθείου, Γυθείου- Αρεόπολης και από Γύθειο προς Πλάτανο και Κονάκια της Ανατολικής Μάνης, αλλά αποκαταστάθηκε.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα

Σε περιοχές του Δήμου Ευρώτα εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα που προκαλεί το κύμα κακοκαιρίας, το οποίο πλήττει την Λακωνία. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, Θεόδωρος Βερούτης, «στην περιοχή της Σκάλας Βλαχιώτη, του Δήμου Ευρώτα, υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ γίνεται παράκαμψη της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Σπάρτης – Μονεμβασιάς». Παράλληλα, ο αντιπεριφερειάρχης είπε στο ΑΠΕ -ΜΠΕ ότι «με τα μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ιδιωτών λύνουμε σιγά – σιγά προβλήματα στο Δήμο Ανατολικής Μάνης και δίνουμε προσβασιμότητα σε κάποιες κοινότητες, όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις», προσθέτοντας ότι «τα μηχανήματα επιχειρούν όπου καταγράφονται προβλήματα».

Επίσης, ανέφερε ότι «συνεχίζεται η βροχόπτωση στην Λακωνία, ενώ πιο έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώνονται στο Δήμο Μονεμβασιάς και ειδικά στις περιοχές Μολάων και Συκιάς».

