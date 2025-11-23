Παραλίγο τραγωδία στα Τζουμέρκα – Πυροσβέστης παρασύρθηκε από ορμητικό ποτάμι (Video)

Ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε τραγωδία σημειώθηκε στα Τζουμέρκα, όταν μέλος της ΕΜΑΚ βρέθηκε μέσα στο ποτάμι κατά τη διάρκεια προσπάθειας διάσωσης κατοίκων που είχαν απομονωθεί εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Το βίντεο που δημοσίευσε το Σάββατο (22/11) η τοπική ιστοσελίδα epirusgate.gr, δείχνει καθαρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα σωστικά συνεργεία σε συνθήκες όπου η πρόσβαση γίνεται από επικίνδυνη έως αδύνατη.

Η επιχείρηση διάσωσης στα Τζουμέρκα

Ο διασώστης προσπαθούσε να διασχίσει τον Ραφτανίτη με στόχο να φτάσει στα Κουκούλια, στα Τζουμέρκα, όπου υπήρχαν πολίτες που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν. Παρότι ήταν δεμένος με σχοινί ασφαλείας και υποστηριζόταν από συναδέλφους του, το ισχυρό ρεύμα τον άρπαξε και τον έσπρωξε βίαια προς τα κάτω.

Ταυτόχρονα, ο πυροσβέστης που χειριζόταν το σχοινί, γλίστρησε και έπεσε και εκείνος στο νερό. Κατάφερε, όμως, να σταθεί πάνω σε βράχο, όπου συνέχισε να κρατά το σχοινί με όση δύναμη είχε. Αυτή η επιμονή έδωσε στον συνάδελφό του την ευκαιρία να παλέψει με το ποτάμι στα Τζουμέρκα και να φτάσει τελικά σώος στην απέναντι όχθη.

Παρότι η κατάσταση ήταν οριακή, κανείς δεν τραυματίστηκε. Οι πυροσβέστες συνέχισαν την αποστολή τους για να φτάσουν στους αποκλεισμένους οικισμούς, δείχνοντας για ακόμα μία φορά την αποφασιστικότητά τους σε συνθήκες υψηλού κινδύνου.

