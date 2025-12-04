Νέο… συντριβάνι απέκτησε η Καλλιθέα μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πολλά είναι τα προβλήματα που καταγράφονται ήδη από την ισχυρή καταιγίδα που ξέσπασε στην Αττική.
Στην περιοχή της Καλλιθέας κεντρικός δρόμος όχι μόνο μετατράπηκε σε ποτάμι αλλά δημιουργήθηκε και… συντριβάνι.
Όπως φαίνεται από βίντεο που ανέβηκε στα social media, το συντριβάνι δημιουργήθηκε στη διασταύρωση της οδού Σκρα και Ανδρομάχης, με τους οδηγούς των αυτοκινήτων να επιχειρούν ατάραχοι να προσπεράσουν τον πίδακα νερού.
@fragiskosofficial Με μόλις 40 λεπτά βροχή έρχομαι σιντριβάνι εδώ στην Καλλιθέα διασταύρωση Σκρα με Ανδρομάχης#fu #fragiskos ♬ πρωτότυπος ήχος – 🔵 Fragiskos 🎤 🎵💫
Διαβάστε επίσης:
Αγρότες: Παραμένουν στα μπλόκα παρά την κακοκαιρία – Νέοι αποκλεισμοί σε τελωνεία και δρόμους
Ένταση στη δίκη για τη γυναικοκτονία της Γαρυφαλλιάς: Λιποθύμησε η αδελφή της
Αναστέλλεται λόγω κακοκαιρίας η αυριανή απεργία των ταξί στην Αττική – Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.