Νέο… συντριβάνι απέκτησε η Καλλιθέα μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron (Video)

Πολλά είναι τα προβλήματα που καταγράφονται ήδη από την ισχυρή καταιγίδα που ξέσπασε στην Αττική.

Στην περιοχή της Καλλιθέας κεντρικός δρόμος όχι μόνο μετατράπηκε σε ποτάμι αλλά δημιουργήθηκε και… συντριβάνι.

Όπως φαίνεται από βίντεο που ανέβηκε στα social media, το συντριβάνι δημιουργήθηκε στη διασταύρωση της οδού Σκρα και Ανδρομάχης, με τους οδηγούς των αυτοκινήτων να επιχειρούν ατάραχοι να προσπεράσουν τον πίδακα νερού.

