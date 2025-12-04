Αγρότες: Παραμένουν στα μπλόκα παρά την κακοκαιρία – Νέοι αποκλεισμοί σε τελωνεία και δρόμους

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι με μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες, αυξάνοντας συνεχώς τον αριθμό των τρακτέρ που συμμετέχουν, παρά την κακοκαιρία byron που πλήττει τη χώρα.

Την ίδια ώρα, ο υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης, ο Χρήστος Κέλλας απηύθυνε πρόσκληση σε διάλογο.

Νέο μπλόκο στην νέα εθνική οδό Πατρών Πύργου

Αργά το απόγευμα της Πέμπτης οι αγρότες προχώρησαν στο κλείσιμο της εθνικής οδού Πατρών–Πύργου, στο ύψος της Κάτω Αχαΐας. Δεκάδες αγρότες, πεζοί, απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα της νέας εθνικής οδού, καθώς δεν τους επετράπη να μεταβούν στο σημείο με τα οχήματά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων. Οι αγρότες ζητούν από τους οδηγούς κατανόηση, υπογραμμίζοντας ότι ο συμβολικός αποκλεισμός δεν θα διαρκέσει περισσότερο από δύο ώρες.

Η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό Πατρών -Πύργου, μεταξύ των κόμβων ΒΙ.ΠΕ, στην Αχαΐα και Βάρδας, στην Ηλεία.

Νωρίτερα, κινητοποίηση πραγματοποίησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι από την δυτική Αχαΐα, με αφορμή την τελετή παράδοσης στη κυκλοφορία των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, στο ύψος της περιοχής Μιντιλόγλι, της Πάτρας.

Αρχικά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας. Στην συνέχεια κινήθηκαν με αγροτικά αυτοκίνητα επί της παλαιάς εθνικής οδού Πατρών – Πύργου, με προορισμό το Μιντολόγλι, συνοδεία αστυνομικής δύναμης.

Τα αγροτικά αυτοκίνητα σταμάτησαν στον κόμβο της βιομηχανικής περιοχής, όπου υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις, εκφράζοντας την επιθυμία τους να παραδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας με τα αιτήματά τους στον υπουργό Υποδομών, Χρίστο Δήμα.

Την ίδια ώρα, στην Καρδίτσα στον Ε65, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μπλόκο με 2.000 τρακτέρ, οι αγρότες δηλώνουν ότι ο αγώνας τους έχει να κάνει με την επιβίωσή τους, ενώ τη στήριξή του εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, τονίζοντας ότι «είμαστε ένα μέτωπο».

Κλιμακώνουν, μάλιστα, τις κινητοποιήσεις τους με νέες αποκλεισμένες οδικές αρτηρίες και τελωνεία.

Σε διάλογο καλεί ο υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης

Αντιπροσωπεία των αγροτών της Δυτικής Αχαΐας συναντήθηκε με τον υπουργό μεταφορών και επέδωσε ψήφισμα με τα αιτήματά τους. Μάλιστα ο υπουργός δεσμεύτηκε να τους συναντήσει τη Δευτέρα στο υπουργείο.

Ο υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας κάλεσε σε διάλογο τους αγρότες.

«Περιμένουμε τους αγρότες να συζητήσουμε τα θέματα. Από σήμερα μέχρι τέλος του μηνός θα πληρωθούν συνολικά 1,2 δισ. εκατ. ευρώ».

Υπό βροχή, διανυκτερεύοντας με βάρδιες, ενισχύουν καθημερινά τα μπλόκα στους δρόμους. Όσοι είχαν συγκεντρωθεί στον Λευκώνα Σερρών, κατάφεραν με τα τρακτέρ τους να σπάσουν το μπλόκο της αστυνομίας.

Όπως δηλώνουν οι αγρότες τις επόμενες ημέρες οι κινητοποιήσεις θα επεκταθούν ακόμα περισσότερο και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Στο πλευρό των αγροτών και άλλοι κλάδοι στα Μάλγαρα

Οι αγρότες όπως επισημαίνουν, δεν κάνουν πίσω και τα μπλόκα μεγαλώνουν και πληθαίνουν μέρα με τη μέρα. Στα Μάλγαρα, κλειστό επ’ αόριστον παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα κλείνει περιοδικά.

Μάλιστα στο πλευρό του αγροτικού κόσμου, βρίσκονται και άλλοι κλάδοι, οδηγοί ταξί και παραγωγοί λαϊκών αγορών, ενώ σήμερα ήταν εκεί οι ιδιοκτήτες γραφείων τελετών.

Λίγο μετά τις 11 το πρωί περίπου 20 νεκροφόρες έφτασαν στα Μάλγαρα στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης. Το μπλόκο εκπροσωπεί τη μεγαλύτερη παραγωγή ρυζιού της χώρας.

Οι αγρότες τονίζουν ότι έχουν καταρρεύσει οι τιμές πώλησης.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, εξετάζουν για την Παρασκευή το κλείσιμο σε τρία νευραλγικά σημεία της πόλης και, συγκεκριμένα, στα Πράσινα Φανάρια, ή πιο πάνω προς τον κόμβο του αεροδρομίου Μακεδονία ή στο Δερβένι.

Αγρότες έστησαν μπλόκο στο τελωνείο της Νίκης

Στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία έστησαν μπλόκο αγρότες από τη Φλώρινα και την ευρύτερη περιοχή και πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας -από τη μία μετά το μεσημέρι.

Νωρίτερα είχε προηγηθεί μηχανοκίνητη πορεία των αγροτών στο κέντρο της Φλώρινας με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα. Το μπλόκο στο τελωνείο της Νίκης θα ενισχυθεί τις επόμενες ώρες από αγρότες και κτηνοτρόφους που από τις 2/12 έχουν στήσει μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα, στη διασταύρωση του κάθετου άξονα Κοζάνης – Φλώρινας.

Οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα έχουν αποκλείσει τον δρόμο από τη μία το μεσημέρι και είναι «άγνωστο το πότε θα ανοίξουμε», όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα.

Αναβλήθηκε για 15 Δεκεμβρίου η δίκη των δύο αγροτών στη Λάρισα

Εν τω μεταξύ, για τις 15 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η δίκη των δύο αγροτών που συνελήφθησαν στα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την έξοδο των τρακτέρ την περασμένη Κυριακή.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι δύο αγρότες είναι σωματική βλάβη και βία κατά υπαλλήλων ο πρώτος και βία κατά υπαλλήλων ο δεύτερος.

Οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, πραγματοποίησαν συλλαλητήριο με συμβολικό αριθμό τρακτέρ στην κεντρική πλατεία, ζητώντας να αθωωθούν οι δύο αγρότες.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ν. Λάρισας Ρ. Μαρούδας σε δηλώσεις του τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι αγρότες ήρθανε «με συμβολικό αριθμό τρακτέρ για να δείξουμε ότι αυτές οι ενέργειες, αυτή η τρομοκρατία και η καταστολή, τα αγροτοδικεία, ποτέ δεν σταμάτησαν τις κινητοποιήσεις μας και ούτε πρόκειται να τις σταματήσουν τώρα. Ίσα ίσα μας δυναμώνουν, μας οργίζουν περισσότερο και θα βγουν ακόμα περισσότερα τρακτέρ και θα ενισχύσουμε τα μπλόκα μας».

Στη συγκέντρωση το παρών έδωσαν και εκπρόσωποι φορέων, ενώ τόσο ο κ Μαρούδας όσο και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Καρδίτσας Κ. Τζέλλας που βρέθηκε στη Λάρισα με αγρότες από το μπλόκο του Ε 65 ανέφεραν ότι όποιος διαπραγματευτεί εν άγνοια των αγροτών έχει ως στόχο την προβοκάτσια.

Στον Προμαχώνα, υπάρχουν εισηγήσεις για αποκλεισμό μόνο των φορτηγών με αγροτικά προϊόντα, αλλά και προτάσεις για καθολικό κλείσιμο. Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία βουλγαρικών τηλεοπτικών σταθμών που καλύπτουν την κινητοποίηση.

