search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 20:47
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.12.2025 17:43

Πτολεμαϊδα: «Οι γυναίκες μπροστά φώναζαν “έπεσε ο οδηγός”» – Τι λέει ο επιβάτης που πήρε το τιμόνι του λεωφορείου

04.12.2025 17:43
ptolemaida_troxaio_new

Τη ζωή του ενώ βρισκόταν στο τιμόνι έχασε οδηγός λεωφορείου, που εκτελούσε το  δρομολόγιο Πτολεμαΐδα – ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.  Το λεωφορείο έμεινε ακυβέρνητο για περίπου ένα χιλιόμετρο, με τους επιβάτες να πανικοβάλλονται.

Ο επιβάτης που πήρε το τιμόνι, μιλώντας στον ΣΚΑΙ δήλωσε ότι οι γυναίκες που κάθονταν μπροστά άρχισαν να φωνάζουν μόλις συνειδητοποίησαν ότι ο οδηγός είχε χάσει τις αισθήσεις του. «Από το τράνταγμα κατάλαβα και μετά φώναξαν οι γυναίκες που καθόντουσαν μπροστά ότι έπεσε ο οδηγός και πήγα και έπιασα το τιμόνι και το σταμάτησα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο επιβάτης περιέγραψε τις κινήσεις που έκανε «τράβηξε το πόδι του οδηγού λίγο να μη πατάει το γκάζι και μετά σταμάτησε σχεδόν μόνο του το λεωφορείο γιατί είχε και μια ανηφορίτσα. Μετά ήρθε το ασθενοφόρο και πήρε τον οδηγό».

«Ήταν μία φρίκη γιατί χτύπησε το λεωφορείο στα κιγκλιδώματα δεξιά, αριστερά, μέχρι να το πιάσω το τιμόνι πηγαίναμε σαν βάρκα στη θάλασσα. πήγαμε ακυβέρνητοι γύρω στο χιλιόμετρο. Τρόμαξα, είπα πάει σκοτωθήκαμε», κατέληξε. 

Ο οδηγός όπως έγινε γνωστό υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Διαβάστε επίσης

Λούτσα: Προφυλακίστηκε ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο

Απίστευτες εικόνες στη Λακωνία: Τα νερά ανέβηκαν ως την οροφή αυτοκινήτου – Διασώθηκαν τελευταία στιγμή τρία άτομα (Video)

Γλυφάδα: Γυμνάσιο έμεινε χωρίς κυλικείο και… ανέλαβαν δράση οι μαθητές (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η προστασία της Δικαιοσύνης είναι προστασία της ίδιας της δημοκρατίας»

ermou black out
ΕΛΛΑΔΑ

«Μαύρα σκοτάδια» στην Ερμού – Black out λόγω κακοκαιρίας (Video)

kakokairia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Έφτασε τα 47 χιλιοστά το νερό στο Γκάζι – Οι περιοχές που έβρεξε περισσότερο

keraunos el benizelow – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Η στιγμή που κεραυνός πέφτει στην πίστα του Ελευθέριος Βενιζέλος (Video)

tsipras-elpidoforos-eksot
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Αλέξη Τσίπρα με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής – Του έκανε δώρο την «Ιθάκη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

semertzidou_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

amy schumer
LIFESTYLE

Η Madonna στηρίζει την Έιμι Σούμερ μετά τη δραματική απώλεια βάρους: «Γιατί νιώθεις την ανάγκη να απολογηθείς που φροντίζεις τον εαυτό σου;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 20:47
mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η προστασία της Δικαιοσύνης είναι προστασία της ίδιας της δημοκρατίας»

ermou black out
ΕΛΛΑΔΑ

«Μαύρα σκοτάδια» στην Ερμού – Black out λόγω κακοκαιρίας (Video)

kakokairia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Έφτασε τα 47 χιλιοστά το νερό στο Γκάζι – Οι περιοχές που έβρεξε περισσότερο

1 / 3