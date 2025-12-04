Πτολεμαϊδα: «Οι γυναίκες μπροστά φώναζαν “έπεσε ο οδηγός”» – Τι λέει ο επιβάτης που πήρε το τιμόνι του λεωφορείου

Τη ζωή του ενώ βρισκόταν στο τιμόνι έχασε οδηγός λεωφορείου, που εκτελούσε το δρομολόγιο Πτολεμαΐδα – ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Το λεωφορείο έμεινε ακυβέρνητο για περίπου ένα χιλιόμετρο, με τους επιβάτες να πανικοβάλλονται.

Ο επιβάτης που πήρε το τιμόνι, μιλώντας στον ΣΚΑΙ δήλωσε ότι οι γυναίκες που κάθονταν μπροστά άρχισαν να φωνάζουν μόλις συνειδητοποίησαν ότι ο οδηγός είχε χάσει τις αισθήσεις του. «Από το τράνταγμα κατάλαβα και μετά φώναξαν οι γυναίκες που καθόντουσαν μπροστά ότι έπεσε ο οδηγός και πήγα και έπιασα το τιμόνι και το σταμάτησα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο επιβάτης περιέγραψε τις κινήσεις που έκανε «τράβηξε το πόδι του οδηγού λίγο να μη πατάει το γκάζι και μετά σταμάτησε σχεδόν μόνο του το λεωφορείο γιατί είχε και μια ανηφορίτσα. Μετά ήρθε το ασθενοφόρο και πήρε τον οδηγό».

«Ήταν μία φρίκη γιατί χτύπησε το λεωφορείο στα κιγκλιδώματα δεξιά, αριστερά, μέχρι να το πιάσω το τιμόνι πηγαίναμε σαν βάρκα στη θάλασσα. πήγαμε ακυβέρνητοι γύρω στο χιλιόμετρο. Τρόμαξα, είπα πάει σκοτωθήκαμε», κατέληξε.

Ο οδηγός όπως έγινε γνωστό υπέστη ανακοπή καρδιάς.

