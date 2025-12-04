«Η κηδεία της αγροτιάς»: Κομβόι με νεκροφόρες στο μπλόκο των Μαλγάρων – Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις (Photos/Video)

Πομπή με νεκροφόρες κατέφθασε πριν απο λιγη ώρα στο μπλόκο των Μαλγάρων, με τους Οίκους Τελετών να εκφράζουν τη στήριξη στους αγρότες.

Τα οχήματα οίκων τελετών της Θεσσαλονίκης είχαν παραταχθεί πλάι στα τρακτέρ, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι ο πρωτογενής τομέας πεθαίνει, όπως επισημαίνει το Thesspost.gr

Σημειώνεται ότι για τέταρτη μέρα είναι κλειστό το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Θεσσαλονίκη με τους αγρότες να δηλώνουν έτοιμοι να κάνουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στον δρόμο.

«Είναι συμπαράσταση στους αδελφούς μας αγρότες, σε ένα κλάδο που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, συντασσόμαστε στο πλάι τους ειρηνικά με τον ίδιο σκοπό, να αναδείξουμε τα δικά μας προβλήματα που διαιωνίζονται δεκαετίες.

Η ελληνική πολιτεία δεν έχει σκύψει ποτέ στα προβλήματα των λειτουργών κηδειών», δήλωσε ο πρόεδρος των Λειτουργών Κηδειών Κεντρικής Μακεδονίας Νέστορας Νικολόπουλος.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Α’ Συνεταιρισμού Χαλάστρας και ρυζοπαραγωγός Χρήστος Γκαντζάρας επεσήμανε:

«Το πρόβλημα δεν είναι καθαρά αγροτικό, αλλά ήταν η αφορμή να αναφερθούν κι άλλα κοινωνικά προβλήματα. Εχθές ήρθαν τα ταξί μαζί μας και τα ταξί και οι λαικατζήδες, σήμερα τα γραφεία τελετών, αύριο οι φορτηγατζήδες.

Θα εμφανιστούν εδώ και όχι μόνο εδώ, σε όλα τα μπλόκα, κι έρχονται κι άλλα επαγγέλματα, οι ψαράδες, οι ντελιβεράδες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες».

Χαρακτηριστικό είναι ότι τα τρακτέρ ενισχύονται μέρα με τη μέρα, φτάνοντας τα 250.

Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ανοιγοκλείνει ανάλογα με τις αποφάσεις της Συντονιστικής του μπλόκου



Κλειστό τμήμα της Εγνατίας Οδού στην Κομοτηνή

Λόγω των κινητοποιήσεων, διακόπηκε από τις 10 το πρωί -και μέχρι νεωτέρας- η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου «Εγνατία Οδός», από τον Ανατολικό Κόμβο Κομοτηνής (Χ.Θ. 567+500) έως και τον Δυτικό Κόμβο Κομοτηνής (Χ.Θ. 561+500) στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη.

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μακεδονίας και Θράκης, κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες διαδρομές ως ακολούθως:

– Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί της Εγνατίας οδού με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη, θα εκτρέπονται στον ανατολικό κόμβο εξόδου Κομοτηνής και θα διέρχονται από την πόλη της Κομοτηνής κινούμενα διαδοχικά μέσω των οδών Κωνσταντινουπόλεως – Ι. Σισμάνογλου – Ζυμβρακάκη – Κουρτίδη – Κοσμίου – Πρωταγόρα – Π. Τσαλδάρη – Κακουλίδου – Συμεωνίδου – Υψηλάντου – Μακαρίου Γ. και Μεραρχίας Σερρών. Εν συνεχεία θα εισέρχονται στην Ε.Ο. Κομοτηνής – Ξάνθης και διαμέσω αυτής, θα επανεισέρχονται στην Εγνατία Οδό, ανάλογα με την επικρατούσα κατάσταση, είτε μέσω του δυτικού κόμβου εξόδου Κομοτηνής είτε:

– τα οχήματα ελαφρύτερα των 3,5 τόνων μέσω του Α/Κ Ιάσμου και

– τα οχήματα βαρύτερα των 3,5 τόνων μέσω του Α/Κ Βαφέικων – Ανατολικού Ξάνθης.

Tι γίνεται σε όλα τα μπλόκα

Στο μεταξύ, συνεχίζει να ενισχύεται και το μπλόκο στο τελωνείο Ευζώνων, στα σύνορα Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο στήθηκε επίσης την 1η Δεκεμβρίου. Αγρότες του Δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς της εισόδου και της εξόδου, επιτρέποντας τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα και οχημάτων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι κινητοποιήσεις στο σημείο πραγματοποιούνται κυρίως το μεσημέρι και το βράδυ. Σήμερα αναμένονται στο σημείο επιπλέον αγρότες από τα Γιαννιτσά Πέλλας, οι οποίοι αποφάσισαν, σε συνέλευσή τους, να κινηθούν προς το τελωνείο Ευζώνων.

Παραμένει (από 1/12) το μπλόκο στην είσοδο της Χαλκηδόνας, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, με τις κινητοποιήσεις να πραγματοποιούνται συνήθως τις μεσημβρινές ώρες.

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από χθες το πρωί το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν αγροτικό μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο αναμένονται, σήμερα, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρύα Βρύση Πέλλας.

Αγροτικό μπλόκο έχει στηθεί (2/12) και στον κόμβο Κουλούρας, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους στο σημείο να μην προχωρούν σε αποκλεισμούς.

Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα υπάρχουν ακόμη στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, καθώς και στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, όπου συμμετέχουν και μελισσοκόμοι.

Σε συνέχεια χθεσινοβραδινής τους συνέλευσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Φλώρινας, αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν σήμερα πορεία με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα μέσα στην πόλη και να κινηθούν στο τελωνείο Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει το δικό τους αγροτικό μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης. Σε χθεσινοβραδινή τους συνέλευση αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν, σήμερα το πρωί, μηχανοκίνητη πορεία μέσα στο Αιγίνιο και το μεσημέρι να αποκλείσουν συμβολικά την είσοδο και την έξοδο στην κωμόπολη.

Αύριο, Παρασκευή 5/12, αγρότες και κτηνοτρόφοι από Επανομή, Τρίλοφο, Βασιλικά, Χαλκιδική, Γαλάτιστα και Τρίγλια, στήνουν το αγροτικό μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπως αποφάσισαν σε χθεσινοβραδινή τους σύσκεψη.

Σήμερα, στις 20.00, έχουν προγραμματίσει γενική συνέλευση αγρότες και κτηνοτρόφοι του Δήμου Λαγκαδά και της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να «κλειδώσουν» την ημέρα και ώρα που θα στήσουν μπλόκο στον κόμβο Δερβενίου, που βρίσκεται στη διασταύρωση της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Καβάλας με άλλες οδικές αρτηρίες, όπως η οδός που οδηγεί προς Ν. Σάντα Κιλκίς.

Αγροτοκτηνοτρφικό μπλόκο και στο τελωνείο Προμαχώνα

Μπλόκο έστησαν στο τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, παραγωγοί από τον νομό Σερρών, οι οποίοι και κατέφθασαν στο σημείο μετά από έξι ώρες, λόγω των αστυνομικών μπλόκων κατά μήκος του δρόμου από τη διασταύρωση Λευκώνα. Στην κινητοποίηση στο σημείο συμμετέχουν μελισσοκόμοι και εκπρόσωποι φορέων από άλλα εργατικά σωματεία.

Μπλόκα και στην Πάτρα

Κινητοποίηση πραγματοποίησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την δυτική Αχαΐα, με αφορμή την τελετή παράδοσης στη κυκλοφορία των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, στο ύψος της περιοχής Μιντιλόγλι, της Πάτρας.

Αρχικά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας. Στην συνέχεια κινήθηκαν με αγροτικά αυτοκίνητα επί της παλαιάς εθνικής οδού Πατρών – Πύργου, με προορισμό το Μιντολόγλι, συνοδεία αστυνομικής δύναμης.

Τα αγροτικά αυτοκίνητα σταμάτησαν στον κόμβο της βιομηχανικής περιοχής, όπου υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις, εκφράζοντας την επιθυμία τους να παραδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας με τα αιτήματά τους στον υπουργό Υποδομών, Χρίστο Δήμα.

Συνεχίζουν οι κινητοποιήσεις και στη Λάρισα

Παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες, συνεχίζοντας για τρίτη ημέρα τις κινητοποιήσεις τους και κρατώντας κλειστή την Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο συγκεκριμένο σημείο.

Η παρουσία τους ενισχύεται συνεχώς, καθώς νέα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα καταφθάνουν από χωριά της Λάρισας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων, έπειτα από αποφάσεις της Τροχαίας.

Σήμερα, Πέμπτη 4/12, αντιπροσωπεία του μπλόκου θα βρεθεί στα δικαστήρια της Λάρισας, όπου δικάζονται οι δύο συλληφθέντες για τα επεισόδια στη Νίκαια.

Σε συνέλευση που πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τετάρτης, με στόχο τον συλλογικό σχεδιασμό της συνέχειας των κινητοποιήσεων, υπογράμμισαν εκ νέου την αποφασιστικότητά τους να εντείνουν τον αγώνα.

Ανυποχώρητοι οι αγρότες σε Τρίκαλα και Καρδίτσα

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων, ενώ συντονίζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Οι αγρότες της Καρδίτσας έχουν στήσει το μπλόκο πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στην Καρδίτσα δηλώνοντας ότι είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Οι αγρότες σήμερα θα βρεθούν στα δικαστήρια της Λάρισας, ενώ αύριο θα πραγματοποιήσουν κινητοποίηση έξω από το δικαστικό μέγαρο Καρδίτσας.

Από χθες το μεσημέρι οι αγρότες των Τρικάλων έστησαν μπλόκο στα διόδια του Λόγγου, λίγο έξω από το κέντρο των Τρικάλων, αφού ανέβηκαν με τρακτέρ πάνω στην Εθνική Οδό και απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αγρότες των Τρικάλων δηλώνουν ότι τις επόμενες μέρες το μπλόκο θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, με τρακτέρ από τα γειτονικά χωριά.

Αγρότες Αν. Θεσσαλονίκης: Θέλουμε να κλείσουμε το αεροδρόμιο – Αυτή είναι η απόφαση του κόσμου

Την πρόθεση τους να μπλοκάρουν το αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη εκφράζουν οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, όπως αποκάλυψε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107.7 πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τριλόφου Χρήστος Τσιλιάς.

Χτες έγινε συνάντηση αγροτών της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής στο Μεγάλο Δημοτικό Θέατρο της Επανομής στην οποία η συμμετοχή ήταν “‘άνευ προηγουμένου” όπως τη χαρακτήρισε μιλώντας ο αγροτοσυνδικαλιστής.

«Εκεί για πρώτη φορά είδαμε ο κόσμος να βγάζει οργή και θυμό. Ο οποίος ήρθε μετά την προκαταβολή. Δηλαδή, η κυβέρνηση συνεχίζει και αποδεικνύει ότι το ένα ψέμα διαδέχεται το άλλο», είπε ο κ. Τσιλιάς. «Είμαστε απλήρωτοι για συνδεδεμένες και υπόλοιπα ενιαίες ενίσχυσης του 24», τόνισε.

«Θέλουμε να κλείσουμε το αεροδρόμιο. Αυτή είναι η απόφαση του κόσμου», τόνισε ο κ. Τσιλιάς. «Θα πλησιάσουμε όσο μπορούμε πιο κοντά στο αεροδρόμιο, γιατί αν κλείσουμε τα Πράσινα Φανάρια στην ουσία κλείνουμε τα δικά μας τα χωριά. Δεν θέλουμε να κλείσουμε ούτε τη Μουδανίων, ούτε τη Μηχανιώνας», είπε.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «O Μητσοτάκης μπορεί αύριο να λύσει το πρόβλημα με τα μπλόκα. Τους ξέρει τους απατεώνες το Μαξίμου».

