Λάρισα: Δύο τραυματίες από το ξύλο και τα χημικά στους αγρότες – Κλειστή η ΠΑΘΕ στον κόμβο της Νίκαιας (Videos/Photos)

Κομμένη στα δύο είναι από τις 2 το μεσημέρι η χώρα, καθώς αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί στην παλιά εθνική οδό, κοντά στον κόμβο της Νίκαιας, έκλεισαν εν τέλει τον αυτοκινητόδρομο Αθήνας – Θεσσαλονίκης με τα τρακτέρ τους.

Νωρίτερα, δημιουργήθηκε ένταση με χημικά, ξύλο και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Τα πρώτα αγροτικά μπλόκα στην παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου, έξω από τον Πλατύκαμπο, ήταν επεισοδιακά με μια προσαγωγή και δύο τραυματίες.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και σύμφωνα με πληροφορίες ο ένας εξ αυτών, που έπεσε με δύναμη στο οδόστρωμα, είναι γνωστός αγρότης συνδικαλιστής.

Πώς ξεκίνησε η ένταση

Σύμφωνα με το Onlarissa αγρότες με τα τρακτέρ τους κατέφθασαν από διάφορες περιοχές στον κόμβο της Νίκαιας, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της πανελλαδικής επιτροπής. Έκλεισαν με τα τρακτέρ τον δρόμο και η αστυνομία τους σταμάτησε για να μη βγουν στη Εθνική Οδό.

Όταν άρχισαν να κουνάνε και να χτυπούν κλούβα που είχε κλείσει τον δρόμο, δημιουργήθηκε ένταση.

Αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για τρεις ημεδαπούς, οι οποίοι κατηγορούνται –κατά περίπτωση– πως προέβησαν σε έκνομες ενέργειες σε βάρος αστυνομικών και πως προκάλεσαν φθορές σε υπηρεσιακό εξοπλισμό (προκλήθηκαν φθορές σε περιπολικό).

Οι δύο συνελήφθησαν στον Πλατύκαμπο Λάρισας, ο ένας κατηγορούμενος για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση, και ο δεύτερος για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η τρίτη σύλληψη έγινε στον κόμβο Νίκαιας και αφορά σωματικές βλάβες, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και αντίσταση.

Από τις επιθέσεις στο σημείο τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Κώστας Τζέλλας, επισήμανε πως η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, τονίζοντας πως οι αγρότες δίνουν οργανωμένα αγώνα επιβίωσης όχι μόνο ενάντια στην απληρωσιά αλλά και ενάντια στο τεράστιο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές που αγοράζουν τα προϊόντα μας οι εμποροβιομήχανοι, τις ανύπαρκτες υποδομές.

Σε αεροδρόμια και λιμάνια

Από σήμερα, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα βγαίνουν στους δρόμους με εκατοντάδες τρακτέρ, υλοποιώντας τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε πριν από μία εβδομάδα στη Νίκαια της Λάρισας.

Tα τρακτέρ αναμένεται να εμφανιστούν σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, ενώ θα υπάρξουν και παρεμβάσεις με αποκλεισμούς σε λιμάνια, τελωνεία, ακόμη και αεροδρόμια.

Οι αγρότες της Θεσσαλίας ανοίγουν τον κύκλο των κινητοποιήσεων, απαιτώντας την άμεση καταβολή αποζημιώσεων και χρημάτων που καθυστερούν εδώ και μήνες. Παράλληλα, εκφράζουν την οργή τους για τις καταβολές της ενιαίας ενίσχυσης της περασμένης Παρασκευής, καθώς ήταν ελάχιστη συγκριτικά με αυτό που περίμεναν.

Η συμμετοχή αναμένεται ιδιαίτερα μεγάλη ενώ για πρώτη φορά ύστερα από χρόνια δεν θα υπάρχουν διάσπαρτα μπλόκα σε διάφορες περιοχές, αλλά δύο μεγάλα και οργανωμένα σημεία κινητοποίησης, αναφέρει το thesspost.

Σημειώνεται ότι σύσσωμος ο αγροτικός κόσμος διαμαρτύρεται για τις καθυστερήσεις στην καταβολή ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων τους.

Μπλόκα και στη Βοιωτία

Στον δρόμο βγήκαν και οι αγρότες της Βοιωτίας κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους, με μπλόκα στον Ορχομενό.

Ο Αγροτικός Σύλλογος Λιβαδειάς υλοποίησε την ομόφωνη απόφασή του και έστησε δεύτερο μπλόκο στον κόμβο του Αϊ-Γιάννη.

Ισχυρή δύναμη τρακτέρ έχει παραταχθεί στις άκρες μέχρι στιγμής των επαρχιακών οδών Κάστρου-Λιβαδειάς, Λιβαδειάς-Θήβας και Λιβαδειάς-Λαμίας, σύμφωνα με το radiothiva.gr.

Μπλόκα έστησαν σήμερα οι αγρότες και στον Ορχομενό, όπως φαίνεται στις εικόνες του πρακτορείου Eurokinissi:

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις κάνουν οι αγρότες και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως Κομοτηνή και Ημαθία.

