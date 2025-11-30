Κρήτη: Στο νοσοκομείο 17χρονος από μέθη σε σχολική εκδρομή – Χειροπέδες σε καθηγήτρια, εστιάτορα και σερβιτόρο

Αξέχαστη θα μείνει σε μαθητές και καθηγητές λυκείου της Αθήνας η εκδρομή τους στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του patris.gr, ανήλικος μαθητής διεκομίσθη στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης, ενώ μία καθηγήτρια, ένας εστιάτορας και ένας σερβιτόρος συνελήφθησαν.

Όλα έγιναν το βράδυ του Σαββάτου όταν οι μαθητές κάθισαν για φαγητό σε κεντρικό εστιατόριο του Ηρακλείου.

Μετά το φαγητό ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, ως είθισται, πρόσφερε στους πελάτες του αλκοολούχο ποτό. Μόνο που αυτή τη φορά οι πελάτες ήταν ανήλικοι οι οποίοι βέβαια συνοδεύονταν από τους καθηγητές τους.

Το αποτέλεσμα ήταν ένας 17χρονος να πιει λίγο παραπάνω και να χρειαστεί να μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου για τις πρώτες βοήθειες.

Ο ανήλικος μαθητής είναι καλά στην υγεία και λίγες ώρες αργότερα έλαβε εξιτήριο.

Οι αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για το περιστατικό πέρασαν χειροπέδες στην 53χρονη καθηγήτρια που συνόδευε τα παιδιά, στον 39χρονο ιδιοκτήτη του εστιατορίου και στον 27χρονο σερβιτόρο.

Και οι τρεις θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου.

