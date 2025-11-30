Αγρότες και κτηνοτρόφοι κατακλύζουν τους δρόμους όλης της χώρας – «ΕΕ και κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλουν νέα τσιφλίκια»

Πενθήμερο με μπλόκα και άλλες δράσεις «εγκαινιάζουν» οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι σε όλη τη χώρα, με φόντο τα τεράστια προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, την ευλογιά των αιγοπροβάτων και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως ξεκαθαρίζουν, βγάζουν τα τρακτέρ στους δρόμους για την επιβίωσή τους, καθώς το κόστος παραγωγής έχει εκτιναχτεί, τα κτήματα συγκεντρώνονται σε λίγα χέρια και οι συνθήκες διαβίωσης χειροτερεύουν ολοένα και περισσότερο λόγω της ακρίβειας, σε μια επαρχία που ερημώνει μέρα με τη μέρα.

Τι ζητούν οι αγρότες

Στη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων (ΠΕΜ) που διεξήχθη την Κυριακή 23/11, διατυπώθηκε το πλαίσιο αιτημάτων με βάση το οποίο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι βγαίνουν στους δρόμους.

Μεταξύ άλλων, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ζητούν:

Άμεση καταβολή των χρωστούμενων ενισχύσεων, όπως επίσης και της βασικής ενίσχυσης που έπρεπε ήδη να έχει καταβληθεί Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα Μείωση του κόστους παραγωγής Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από τους φυσικούς κινδύνους και τις νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 στα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο, ώστε όσοι παράγουν να είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, και να λαμβάνουν επιδοτήσεις χωρίς κατάσχεση Να γίνουν τα αναγκαία έργα άρδευσης και αντιπλημμυρικής/αντιπυρικής θωράκιση, οδοποιίας κλπ Πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία

Καθίσταται ξεκάθαρο ότι τα προβλήματα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας συσσωρεύονται εδώ και χρόνια, καθώς πολλά από τα σημερινά αιτήματα διατυπώνταν και στα μεγάλα αγροτικά μπλόκα το 2024.

Στη Θεσσαλία, στήνονται δύο μεγάλα μπλόκα, ένα στον κόμβο του Ε-65 στην Καρδίτσα και ένα στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, όπου θα συμμετάσχουν και αγρότες από τη Μαγνησία.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ευλογιά των αιγοπροβάτων

Τόσο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και η ευλογιά των αιγοπροβάτων αποτελούν ζητήματα που αποκτούν ιδιαίτερο βάρος τη φετινή χρονιά, καθώς έρχονται να εντείνουν τα χρόνια προβλήματα του κλάδου.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι κτηνοτρόφοι ζητούν εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα κοπάδια, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, καθώς και βοήθεια για δωρεάν αναδημιουργία των κοπαδιών.

Όσον αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αγρότες ζητούν να επιστραφούν στους πραγματικούς δικαιούχους τα χρήματα που κλάπηκαν, τονίζοντας ότι δεν θα πληρώσουν τα πρόστιμα.

Ζητούν, παράλληλα, να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν στη δημοσιότητα τα ονόματα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο.

«Κυβέρνηση και ΕΕ θέλουν να δημιουργήσουν νέα τσιφλίκια»

«Αυτό που έχουμε καταλάβει πλέον όλοι στην επαρχία είναι ότι η πολιτική που εφαρμόζει τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να δημιουργήσουν νέα τσιφλίκια, δηλαδή μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις», σημειώνει, μιλώντας στο Reader.gr, ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας (ΕΟΑΣΚ).

Όπως εξηγεί, «κάτι τέτοιο σημαίνει ότι ένα χωριό με τον κλήρο, τα χωράφια δηλαδή που έχει, δεν καλύπτει πάνω από μία τέτοια επιχειρήση. Είναι λογικό και επόμενο, εκεί που ζούσαν 50, 70 και 100 οικογένειες, τώρα να ζει μία».

Ο κ. Τζέλλας τονίζει ότι η κατάσταση αυτή σηματοδοτεί την ερήμωση της υπαίθρου «και το βλέπουμε ξεκάθαρα στα χωριά του κάμπου, ειδικά της Καρδίτσας που είμαστε όλοι βιοπαλαιστές αγρότες, καθώς φεύγουμε σιγά-σιγά από την καλλιέργεια, γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε, ειδικά με τις υπάρχουσες τιμές και το κόστος παραγωγής».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΟΑΣΚ, στα περισσότερα προϊόντα οι τιμές πώλησης είναι κάτω του κόστους. Φέρνει ως παράδειγμα το βαμβάκι, στο οποίο ο μέσος όρος παραγωγής κυμαίνεται στα 350 με 400 κιλά, «αλλά το κόστος παραγωγής είναι 600 κιλά, με την τιμή που έχει».

«Το μόνο που δημιουργούμε είναι χρέος»

«Ήδη μπαίνουμε μέσα και αν βάλουμε και τα χρέη που είχαμε τις προηγούμενες κουνές, ουσιαστικά όλοι χρωστάμε. Έχουμε απλήρωτους γεωπόνους, απλήρωτες τις συλλεκτικές μηχανές, τις μηχανές που μας αλωνίζουν, τα πάντα. Το μόνο που δημιουργούμε είναι χρέος», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Αυτό που πιστεύουμε τουλάχιστον είναι ότι όλα αυτά γίνονται με έναν σκοπό: Να είμαστε αδύναμοι οικονομικά, χρεωμένοι και φτωχοί, έτσι όταν φτάσει η ώρα να μάς πάρουν τη γη, να μην μπορούμε να αντιδράσουμε», επισημαίνει ο Κώστας Τζέλλας και αναφέρεται στα μπλόκα που στήνονται στη Θεσσαλία.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή ξεκινούν δύο μπλοκά, ένα της Καρδίτσας στον Ε65, το οποίο ενδέχεται να ενισχυθεί και από τους αγρότες των Τρικάλων και ένα της Λάρισας και Μαγνησίας, στη Νίκαια.

Έτσι, δύο μεγάλα μπλόκα, ένα της δυτικής και ένα της ανατολικής Θεσσαλίας, αναμένεται να δώσουν τον παλμό των κινητοποιήσεων στην παραγωγική «καρδιά» της Ελλάδας, με τη συμμετοχή να είναι μεγάλη.

«Νομίζω ότι θα περάσουμε το μήνυμα σε όλη την Ελλάδα, ότι πρέπει να ξεσηκωθούμε, μήνυμα που θα λάβει και η ίδια η κυβέρνηση», καταλήγει ο Κώστας Τζέλλας.

