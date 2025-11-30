search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025 02:06
ΕΛΛΑΔΑ

30.11.2025 07:00

Καιρός: Βελτιωμένος στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας, βροχές και καταιγίδες ανά τόπους

30.11.2025 07:00
Την Κυριακή (30/11), βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, με βελτίωση το απόγευμα. Στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο και τοπικά στην Κρήτη αναμένονται λίγες βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει βελτιωμένος καιρός. Ακόμα, τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη δυτική Μακεδονία από -2 έως 11 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 12-14, στη Θεσσαλία από 4 έως 16-17, στην Ήπειρο από 5 έως 15, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 15-17, στα Επτάνησα από 8 έως 15-16, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου από 8 έως 15-17 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 έως 19-21.

Πάντως, σύμφωνα με το meteo.gr, στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι δυτικών διευθύνσεων με εντάσεις έως 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικών διευθύνσεων με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Ενισχυμένο δυτικό ρεύμα με εντάσεις έως 6 μποφόρ θα επικρατήσει στον Κορινθιακό.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ και στα δυτικά τμήματα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16-17 βαθμούς Κελσίου.

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Ηλεία

maduro
ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο στον ΟΠΕΚ+: «Οι ΗΠΑ θέλουν στρατιωτική κατάληψη των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας – Κινδυνεύει διεθνώς η σταθερότητα»

witkoff – putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Στην Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου ο Γουίτκοφ

Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Καλές πιθανότητες για συμφωνία Ουκρανίας και Ρωσίας – Όλοι θέλουν να τελειώσει αυτό»

superLeagu
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός, τεράστια διπλά για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ

nikos-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό, με ενδιαφέρει μόνο να κερδίσω την αιώνια ζωή» (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

ΚΘΒΕ-AYTH_H_NYXTA-PROMO-Mike-Rafail-3
ADVERTORIAL

ΚΘΒΕ: «Αυτή η Νύχτα Μένει» έρχεται τον Δεκέμβριο στο Βασιλικό Θέατρο

kokkidou-new
LIFESTYLE

Ελένη Κοκκίδου: «Ήμουν ένα δυστυχισμένο παιδί, έψαχνα απεγνωσμένα να βρω ανθρώπους να μου δείξουν τον δρόμο» (Video)

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

