Καιρός: Βελτιωμένος στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας, βροχές και καταιγίδες ανά τόπους

Την Κυριακή (30/11), βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, με βελτίωση το απόγευμα. Στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο και τοπικά στην Κρήτη αναμένονται λίγες βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει βελτιωμένος καιρός. Ακόμα, τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη δυτική Μακεδονία από -2 έως 11 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 12-14, στη Θεσσαλία από 4 έως 16-17, στην Ήπειρο από 5 έως 15, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 15-17, στα Επτάνησα από 8 έως 15-16, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου από 8 έως 15-17 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 έως 19-21.

Πάντως, σύμφωνα με το meteo.gr, στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι δυτικών διευθύνσεων με εντάσεις έως 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικών διευθύνσεων με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Ενισχυμένο δυτικό ρεύμα με εντάσεις έως 6 μποφόρ θα επικρατήσει στον Κορινθιακό.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ και στα δυτικά τμήματα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16-17 βαθμούς Κελσίου.

