29.11.2025 21:00

ΔOE: Πανελλαδικές στάσεις εργασίας από 1η έως 23 Δεκεμβρίου για τις υποχρεωτικές υπερωρίες

29.11.2025 21:00
daskaloi new

Με απόφασή του το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) και με διεκδικητική αιχμή «Για τα μεγάλα κενά στα σχολεία και την επιλογή του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α να “καλυφθούν” με την ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών», προχώρησε στην προκήρυξη κινητοποιήσεων για όλο το μήνα Δεκέμβριο.

Συγκεκριμένα ανακοίνωσε πως «αποφασίζει την κήρυξη συνεχών πανελλαδικών στάσεων εργασίας από τις 1/12/2025 έως τις 23/12/2025 για όλους/ες τους/τις συναδέλφους και για τις ώρες αυτές, ανάλογα με το ωράριο του/της κάθε εκπαιδευτικού, που τους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες, με στόχο τη συνδικαλιστική τους κάλυψη».

