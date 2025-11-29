Σεπόλια: Εξιχνιάστηκε η έκρηξη χειροβομβίδας σε καφετέρια

Εξιχνιάστηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος η υπόθεση της έκρηξης χειροβομβίδας που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 5ης Αυγούστου 2025 σε καφετέρια στα Σεπόλια Αττικής.

Για την υπόθεση κατηγορούνται δύο αλλοδαποί, ηλικίας 36 και 24 ετών, εκ των οποίων ο δεύτερος είναι ήδη έγκλειστος στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού.

Το χρονικό της επίθεσης

Περίπου στις 00:20 της 5-8-2025, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό, ο 36χρονος, με τη συνδρομή του 24χρονου Αιγύπτιου συνεργού του, προσέγγισε πεζός καφετέρια στην οδό Αδμήτου στην Αθήνα. Στη συνέχεια φέρεται να προχώρησε στη ρίψη χειροβομβίδας αμυντικού τύπου F1 στο εσωτερικό του καταστήματος, όπου εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν ο ιδιοκτήτης, υπήκοος Ρουμανίας, καθώς και δύο αλλοδαποί πελάτες.

Από την έκρηξη τραυματίστηκε σοβαρά ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος νοσηλεύτηκε επτά ημέρες στο νοσοκομείο. Ελαφρύτερο τραυματισμό υπέστη ένας από τους πελάτες, ο οποίος εξήλθε αυθημερόν από το νοσοκομείο. Σημαντικές υλικές ζημιές προκλήθηκαν επίσης στο εσωτερικό της καφετέριας. Σύμφωνα με την εκτίμηση του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, η χειροβομβίδα ενεργοποιήθηκε κανονικά, ενώ από καθαρή τύχη δεν υπήρξε θανάσιμος τραυματισμός.

Η σύλληψη του 36χρονου

Μετά από εκτεταμένη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών και αξιοποίηση βιντεοληπτικού και άλλου προανακριτικού υλικού, ταυτοποιήθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι. Το βράδυ της Παρασκευής (28/11) πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 36χρονος. Κατά τη σωματική έρευνα βρέθηκαν στην κατοχή του:

0,4 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης («σίσα»),

μία πλαστική πίπα τύπου «bong» με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας,

ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε βάρος των δύο σχηματίστηκε δικογραφία που περιλαμβάνει τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και κατά συρροή, της έκρηξης, της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, καθώς και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. Επιπλέον, τους αποδίδονται παραβάσεις του νόμου περί όπλων και εκρηκτικών υλών.

Ο 36χρονος αντιμετωπίζει πρόσθετες κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ και οι δύο έχουν απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για πλήθος συναφών αδικημάτων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

