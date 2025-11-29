Γάζα: Το Ισραήλ δολοφόνησε με drone αδέλφια 10 και 12 ετών, ενώ μάζευαν ξύλα για να ζεσταθούν

Δύο παιδιά σκοτώθηκαν το Σάββατο στη Γάζα από ισραηλινό πλήγμα, σύμφωνα με γιατρούς και συγγενείς, σε μια νέα έκρηξη βίας που συνεχίζεται παρά την εύθραυστη εκεχειρία στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο θείος των παιδιών ανέφερε ότι ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πυροβόλησε τον Φάντι και τον Γκόμα Αμπού Άσι, αδέλφια 10 και 12 ετών, την ώρα που μάζευαν ξύλα για τον πατέρα τους, ο οποίος είναι καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, στην περιοχή ανατολικά της Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Γάζας.

«Είναι παιδιά… τι έκαναν; Δεν έχουν ούτε πυραύλους ούτε βόμβες. Πήγαν να μαζέψουν ξύλα για τον πατέρα τους για να ανάψει φωτιά», δήλωσε ο Μοχάμεντ Αμπού Άσι στο Reuters, την ώρα της κηδείας.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

