search
ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025 05:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.11.2025 17:54

Γάζα: Το Ισραήλ δολοφόνησε με drone αδέλφια 10 και 12 ετών, ενώ μάζευαν ξύλα για να ζεσταθούν

29.11.2025 17:54
gaza-paidi

Δύο παιδιά σκοτώθηκαν το Σάββατο στη Γάζα από ισραηλινό πλήγμα, σύμφωνα με γιατρούς και συγγενείς, σε μια νέα έκρηξη βίας που συνεχίζεται παρά την εύθραυστη εκεχειρία στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο θείος των παιδιών ανέφερε ότι ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πυροβόλησε τον Φάντι και τον Γκόμα Αμπού Άσι, αδέλφια 10 και 12 ετών, την ώρα που μάζευαν ξύλα για τον πατέρα τους, ο οποίος είναι καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, στην περιοχή ανατολικά της Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Γάζας.

«Είναι παιδιά… τι έκαναν; Δεν έχουν ούτε πυραύλους ούτε βόμβες. Πήγαν να μαζέψουν ξύλα για τον πατέρα τους για να ανάψει φωτιά», δήλωσε ο Μοχάμεντ Αμπού Άσι στο Reuters, την ώρα της κηδείας.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανική αντιπροσωπεία μεταβαίνει στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο για διαπραγματεύσεις

Επείγουσα αναβάθμιση λογισμικού σε 6.000 αεροπλάνα A320 – Καθηλώνονται αεροσκάφη μετά τον συναγερμό για τα Airbus

Επιτροπή του ΟΗΕ: Το Ισραήλ εφαρμόζει «de facto πολιτική βασανιστηρίων»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνουν στους δρόμους οι αγρότες: Πού στήνονται τα πρώτα μπλόκα

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Καταγγελία για χαστούκι του προέδρου του Αιγάλεω στον τερματοφύλακα της ομάδας

maduro trump
ΚΟΣΜΟΣ

Εντείνεται η πίεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – Για «αποικιοκρατική απειλή» μιλάει το ΥΠΕΞ της κυβέρνησης Μαδούρο

thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης – Δύο συλλήψεις

kievo oukrania 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Οικονομική «μαύρη τρύπα» – Το αστρονομικό ποσό που θα χρειαζόταν για την ανοικοδόμηση αν η ανακωχή ερχόταν… αύριο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό, με ενδιαφέρει μόνο να κερδίσω την αιώνια ζωή» (Video)

kokkidou-new
LIFESTYLE

Ελένη Κοκκίδου: «Ήμουν ένα δυστυχισμένο παιδί, έψαχνα απεγνωσμένα να βρω ανθρώπους να μου δείξουν τον δρόμο» (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

ΚΘΒΕ-AYTH_H_NYXTA-PROMO-Mike-Rafail-3
ADVERTORIAL

ΚΘΒΕ: «Αυτή η Νύχτα Μένει» έρχεται τον Δεκέμβριο στο Βασιλικό Θέατρο

tokas-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Χαρά Τόκα για τα δικαιώματα των συνθετών - «Το κέρδος που δεν μετριέται σε χρήμα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025 01:25
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνουν στους δρόμους οι αγρότες: Πού στήνονται τα πρώτα μπλόκα

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Καταγγελία για χαστούκι του προέδρου του Αιγάλεω στον τερματοφύλακα της ομάδας

maduro trump
ΚΟΣΜΟΣ

Εντείνεται η πίεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – Για «αποικιοκρατική απειλή» μιλάει το ΥΠΕΞ της κυβέρνησης Μαδούρο

1 / 3