Επιτροπή του ΟΗΕ: Το Ισραήλ εφαρμόζει «de facto πολιτική βασανιστηρίων»

Η επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα βασανιστήρια αναφέρει ότι υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το Ισραήλ εφαρμόζει μια «de facto κρατική πολιτική οργανωμένων και εκτεταμένων βασανιστηρίων».

Η επιτροπή εξετάζει τακτικά τα αρχεία όλων των χωρών που έχουν υπογράψει τη σύμβαση κατά των βασανιστηρίων, λαμβάνοντας μαρτυρίες από τις κυβερνήσεις τους και από ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κατά τη διάρκεια της ισραηλινής αξιολόγησης, τόσο οι ισραηλινές όσο και οι παλαιστινιακές οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έδωσαν ανατριχιαστικές λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες στα ισραηλινά κέντρα κράτησης. Υποστηρίζεται ότι χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν συλληφθεί από το Ισραήλ από τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με τους νόμους του Ισραήλ περί διοικητικής κράτησης και περί παράνομων μαχητών –υπόπτων που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως αιχμάλωτοι πολέμου– μπορούν να κρατηθούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς πρόσβαση σε δικηγόρο ή μέλη της οικογένειάς τους.

Πολλές παλαιστινιακές οικογένειες λένε ότι περίμεναν μήνες ακόμη και για να μάθουν ότι ένα αγαπημένο τους πρόσωπο έχει συλληφθεί, κάτι που ισοδυναμεί, σύμφωνα με την επιτροπή του ΟΗΕ, με «εξαναγκαστική εξαφάνιση».

Η επιτροπή ήταν ιδιαίτερα επικριτική για την αναφερόμενη χρήση του νόμου περί παράνομων μαχητών από το Ισραήλ για την κράτηση ολόκληρων ομάδων Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, εγκύων γυναικών και ηλικιωμένων.

Αλλά οι αναφερόμενες συνθήκες κράτησης είναι αυτές που αποτελούν την πιο ζοφερή ανάγνωση στα συμπεράσματα της επιτροπής, τα οποία δημοσιεύθηκαν σήμερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Παλαιστίνιοι στερούνται τακτικά τροφής και νερού και υφίστανται σοβαρούς ξυλοδαρμούς, επιθέσεις από σκύλους, ηλεκτροπληξία, πνιγμό και σεξουαλική βία. Κάποιοι φέρονται να είναι μόνιμα αλυσοδεμένοι, να τους απαγορεύεται η πρόσβαση σε τουαλέτα και να αναγκάζονται να φορούν πάνες.

Η επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια τέτοια μεταχείριση «ισοδυναμεί με εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας». Ανέφερε ότι τα στοιχεία μιας «de facto κρατικής πολιτικής οργανωμένων και εκτεταμένων βασανιστηρίων» από το Ισραήλ ήταν μία από τις πράξεις που συνιστούν το έγκλημα της γενοκτονίας βάσει του διεθνούς δικαίου.

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα απορρίψει τις κατηγορίες ότι διαπράττει γενοκτονία εναντίον Παλαιστινίων στη Γάζα.

Ένα μέλος της επιτροπής, ο Peter Vedel Kessing από τη Δανία, δήλωσε ότι αυτός και οι συνάδελφοί του ένιωσαν «βαθύ αποτροπιασμό» από αυτά που άκουσαν. Τα μέλη της επιτροπής δήλωσαν επίσης ότι ανησυχούν πολύ για την έλλειψη ερευνών ή διώξεων σχετικά με ισχυρισμούς για βασανιστήρια. Κάλεσαν το Ισραήλ να ξεκινήσει ανεξάρτητες έρευνες και να διασφαλίσει ότι οι υπεύθυνοι, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων στρατιωτικών αξιωματικών, θα λογοδοτήσουν.

Το Ισραήλ, το οποίο κατηγορεί εδώ και καιρό τον ΟΗΕ για προκατάληψη εναντίον του, δεν σχολίασε δημόσια σήμερα τα ευρήματα της επιτροπής, αλλά κατά τη διάρκεια των ακροάσεων της επιτροπής, ο πρεσβευτής του, Ντάνιελ Μερόν, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς για βασανιστήρια ως «παραπληροφόρηση».

Είπε ότι το Ισραήλ «είναι δεσμευμένο να τηρεί τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις ηθικές αξίες και αρχές μας, ακόμη και απέναντι στις προκλήσεις που θέτει μια τρομοκρατική οργάνωση».

Στα συμπεράσματά της, η επιτροπή του ΟΗΕ φρόντισε να καταδικάσει απερίφραστα την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 και αναγνώρισε τις προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει το Ισραήλ.

Αλλά προειδοποίησε επίσης ότι οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τη μία πλευρά δεν δικαιολογούν την ίδια ενέργεια από την άλλη πλευρά. Σύμφωνα με τη σύμβαση, στην οποία το Ισραήλ είναι συμβαλλόμενο μέρος, η απαγόρευση των βασανιστηρίων είναι απόλυτη: δεν επιτρέπονται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Ωστόσο, το εσωτερικό δίκαιο του Ισραήλ είναι λιγότερο σαφές, υποδηλώνοντας ότι η σύμβαση ισχύει μόνο για το ισραηλινό έδαφος και όχι για τα κατεχόμενα εδάφη της Γάζας και της Δυτικής Όχθης – μια ερμηνεία που αμφισβητούν πολλοί διεθνείς νομικοί.

Τα ευρήματα έρχονται εν μέσω αυξανόμενης πίεσης στο Ισραήλ για το ιστορικό του στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την Παρασκευή στη Γενεύη, το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ δήλωσε ότι η δολοφονία δύο Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη από Ισραηλινούς στρατιώτες έμοιαζε με «συνοπτική εκτέλεση». Βίντεο της δολοφονίας έδειχνε τους δύο άνδρες με τα χέρια ψηλά, προφανώς να παραδίδονται στις ισραηλινές δυνάμεις.

Και οι υπηρεσίες βοήθειας του ΟΗΕ αναφέρουν ότι οι συνθήκες για τους ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας παραμένουν άθλιες, παρά την εκεχειρία. Χιλιάδες οικογένειες αντιμετωπίζουν το χειμωνιάτικο κρύο και τη βροχή σε σκηνές, προειδοποιούν, δεν φτάνουν αρκετές προμήθειες βοήθειας και οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον αυτών που το Ισραήλ αποκαλεί στόχους της Χαμάς συνεχίζονται.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ ακυρώνει το 92% των διαταγμάτων του Μπάιντεν

Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Κολομβίας δηλώνει ότι συνεργάζεται με τη CIA παρά τις εντάσεις Πέτρο-Τραμπ

Συναγερμός για τα Airbus: Περίπου 6.000 αεροπλάνα A320 πρέπει να αλλάξουν επειγόντως το λογισμικό τους