Τραγωδία στην Πάτρα: 22χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Η τοπική κοινωνία της Οβρυάς στην Πάτρα έχει βυθιστεί σε βαθιά θλίψη μετά τον αιφνίδιο θάνατο ενός νεαρού κατοίκου, ηλικίας 22 ετών, όπως έγινε γνωστό το Σάββατο (29/11).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το pelop.gr, πρόκειται για έναν 22χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, στην Πάτρα, από τους οικείους του, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη στην οικογένεια και στους φίλους του. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες και διαπίστωσαν τον θάνατο του 22χρονου.

Η εν λόγω είδηση έχει συγκλονίσει την Πάτρα, καθώς η οικογένεια του 22χρονου είναι ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή στην Οβρυά.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του 22χρονου εργάζεται σε γνωστό κατάστημα της περιοχής. Φίλοι, συγγενείς και κάτοικοι μιλούν για ένα εξαιρετικό παιδί, εκφράζοντας τον βαθύ τους πόνο για την τραγική απώλεια.

