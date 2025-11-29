Άργος: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού και τραυμάτισε 50χρονη – Διακομίστηκε στην Αθήνα

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στο Άργος, όταν υποχώρησε τμήμα μπαλκονιού και έπεσε πάνω σε μία 50χρονη.

Σύμφωνα με το argolikeseidiseis.gr, η μητέρα τεσσάρων παιδιών βρισκόταν στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας όταν κατέρρευσε το τμήμα του μπαλκονιού.

Ο θόρυβος από την κατάρρευση ήταν εκκωφαντικός και ακούστηκε σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο, κατά τις ίδιες πηγές. Άμεσα έφτασαν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η τραυματίας, που είχε τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε αρχικά στο εφημερεύον νοσοκομείο του Ναυπλίου, όπου από τους γιατρούς κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί ΚΑΤ στην Αθήνα.

