Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα – Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Ανοιχτά θα είναι σήμερα Κυριακή (30/11) τα εμπορικά καταστήματα με τα περισσότερα να αναμένεται να λειτουργήσουν από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.
Τα μαγαζιά στα κέντρα θα έχουν διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα, ενώ θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 20:00 το βράδυ.
Τα εμπορικά κέντρα και τα mall θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 20:00 το βράδυ.
Κλειστά θα παραμείνουν τα σούπερ μάρκετ. Εξαίρεση αποτελούν τα καταστήματα της Lidl που θα είναι ανοιχτά, αλλά και σούπερ μάρκετ τύπου franchise, όπως τα AB Shop&Go και MyMarket Local, καθώς και μικρότερες αλυσίδες όπως τα Ok! Markets που θα λειτουργήσουν κανονικά σήμερα.
