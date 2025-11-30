Τραγωδία στη Λούτσα: Αυτοκίνητο παρέσυσε πεζούς – Ένας νεκρός, δύο τραυματίες

Τραγωδία με έναν νεκρό και δύο τραυματίες σημειώθηκε, τα ξημερώματα της Κυριακής, στη Λούτσα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, λίγο μετά τις 00:30, στη λεωφόρο Αρτέμιδος. Οδηγός Ι.Χ. έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα αυτό να πέσει πάνω σε τρεις πεζούς που προσπαθούσαν να διασχίσουν κάθετα τον δρόμο.

Οι δύο από αυτούς τραυματίστηκαν ελαφρά και ο τρίτος έχασε ακαριαία τη ζωή του. Ελαφρά τραυματίστηκε και ο οδηγός του αυτοκινήτου.

Το ανακριτικό τμήμα της Τροχαία διενεργεί έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

