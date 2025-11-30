search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025 05:47
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.11.2025 07:56

Τραγωδία στη Λούτσα: Αυτοκίνητο παρέσυσε πεζούς – Ένας νεκρός, δύο τραυματίες

30.11.2025 07:56
troxaio_loutsa

Τραγωδία με έναν νεκρό και δύο τραυματίες σημειώθηκε, τα ξημερώματα της Κυριακής, στη Λούτσα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, λίγο μετά τις 00:30, στη λεωφόρο Αρτέμιδος. Οδηγός Ι.Χ. έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα αυτό να πέσει πάνω σε τρεις πεζούς που προσπαθούσαν να διασχίσουν κάθετα τον δρόμο.

Οι δύο από αυτούς τραυματίστηκαν ελαφρά και ο τρίτος έχασε ακαριαία τη ζωή του. Ελαφρά τραυματίστηκε και ο οδηγός του αυτοκινήτου.

Το ανακριτικό τμήμα της Τροχαία διενεργεί έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Βελτιωμένος στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας, βροχές και καταιγίδες ανά τόπους

Άργος: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού και τραυμάτισε 50χρονη – Διακομίστηκε στην Αθήνα

ΔOE: Πανελλαδικές στάσεις εργασίας από 1η έως 23 Δεκεμβρίου για τις υποχρεωτικές υπερωρίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Ηλεία

maduro
ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο στον ΟΠΕΚ+: «Οι ΗΠΑ θέλουν στρατιωτική κατάληψη των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας – Κινδυνεύει διεθνώς η σταθερότητα»

witkoff – putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Στην Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου ο Γουίτκοφ

Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Καλές πιθανότητες για συμφωνία Ουκρανίας και Ρωσίας – Όλοι θέλουν να τελειώσει αυτό»

superLeagu
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός, τεράστια διπλά για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνά με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

san martin_Tim Van de Velde
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στον Τιμ Βαν Ντε Βέλντε το Διεθνές Βραβείο Fair Play για τη βοήθεια στον Σαν Μαρτίν - «Δεν χρειάστηκε ποτέ να το σκεφθώ δύο φορές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025 05:34
SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Ηλεία

maduro
ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο στον ΟΠΕΚ+: «Οι ΗΠΑ θέλουν στρατιωτική κατάληψη των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας – Κινδυνεύει διεθνώς η σταθερότητα»

witkoff – putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Στην Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου ο Γουίτκοφ

1 / 3