30.11.2025 16:24

Εκτροπές κυκλοφορίας φέρνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις – Οι εναλλακτικές διαδρομές προς Θεσσαλονίκη και Αθήνα

agrotes_main

Σε ισχύ βρίσκονται από το μεσημέρι της Κυριακής (30/11) προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας αποσκοπώντας στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, αποφάσισε:

α. Τη διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών από τον κόμβο Βιοκαρπέτ (5o χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών) έως τον κόμβο Νίκαιας συμπεριλαμβανόμενων των κλάδων εισόδου και εξόδου αυτού, από σήμερα Κυριακή (30-11-2025) και ώρα 12:00΄ και μέχρι νεωτέρας. β. Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη:

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί του ΠΑΘΕ και με κατεύθυνση προς την πόλη της Λάρισας δεν θα εξέρχονται από τον ΠΑΘΕ στον κόμβο Νίκαιας, αλλά θα συνεχίζουν και θα εξέρχονται του ΠΑΘΕ στον κόμβο του Πλατυκάμπου [Χ/Θ 352+918 Π.Α.Θ.Ε.]

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα:

α) Όλα τα οχήματα που κινούνται επί του ΠΑΘΕ με κατεύθυνση την πόλη της Λάρισας δεν θα εξέρχο νται από τον ΠΑΘΕ στον κόμβο Νίκαιας αλλά η έξοδος θα πραγματοποιείται στον κόμβο Πλατυκάμπου [Χ/Θ 352+918 Π.Α.Θ.Ε.].

β) Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση προς Αθήνα θα αναστρέφονται στο ύψος του κόμβου της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και θα κινούνται με κατεύθυνση προς Λάρισα – Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και μέσω του κόμβου Πλατυκάμπου (Χ.Θ.352+918 Π.Α.Θ.Ε.], θα εισέρχονται στον ΠΑΘΕ.

Τα Τ.Τ. Αυτοκ/μων Π.Α.Θ.Ε. Λάρισας, Τ.Τ. Λάρισας και Α.Τ. Κιλελέρ, παρακαλούνται για τη λήψη επιβαλλομένων αστυνομικών μέτρων αρμοδιότητάς τους, με προσωπική ευθύνη των κ.κ. Διοικητών.

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.5209/2025 (ΦΕΚ Α-100/13-06-2025) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

