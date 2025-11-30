Πανελλαδική απεργία στα ταξί την Τρίτη και την Τετάρτη – «Ο κλάδος έχει φτάσει στα όρια του!»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε 48ωρη απεργία προχωρούν πανελλαδικά οι οδηγοί ταξί στις 2 και 3 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε προ ημερών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ).
Ο κλάδος των ταξί έχει φτάσει στα όρια του!
Εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διαλόγου με τα αρμόδια Υπουργεία και ειδικά με το Υπουργείο Μεταφορών χωρίς να έχουν υπάρξει λύσεις σε κανένα από τα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την επιβίωση των συναδέλφων μας.
Πάγια και βασικά αιτήματα μας που αφορούν θέματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας για τα μέλη μας, εδώ και αρκετό καιρό μένουν χωρίς επίλυση, ενώ έχουν περάσει αρκετά νομοσχέδια και πήραμε μόνο ως απάντηση παράταση χρόνου και υπομονής.
Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου συνεδρίασε το Διοικητικού Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ:
Οι διεκδικήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:
Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.
Αν δεν υπάρξουν απαντήσεις ο κλάδος ομόφωνα και δυναμικά θα πάρει τις αποφάσεις του.
