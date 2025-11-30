search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025 02:33
30.11.2025 14:28

Πάτρα: Χειροπέδες σε υπεύθυνους μαγαζιού για πώληση αλκοόλ σε 5 ανηλίκους

30.11.2025 14:28
Στην αυτόφωρη σύλληψη της ιδιοκτήτριας και του προσωρινού υπευθύνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Πάτρα προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής (30/11) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μετά τη διαπίστωση ότι πώλησαν αλκοόλ σε ανήλικους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχου στο κατάστημα οι αρχές εντόπισαν πέντε ανήλικους –τέσσερα κορίτσια και ένα αγόρι ηλικίας 15 έως 16 ετών– οι οποίοι είχαν προμηθευτεί αλκοολούχα ποτά από τους δύο κατηγορούμενους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση σε προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Ηλεία

maduro
ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο στον ΟΠΕΚ+: «Οι ΗΠΑ θέλουν στρατιωτική κατάληψη των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας – Κινδυνεύει διεθνώς η σταθερότητα»

witkoff – putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Στην Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου ο Γουίτκοφ

Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Καλές πιθανότητες για συμφωνία Ουκρανίας και Ρωσίας – Όλοι θέλουν να τελειώσει αυτό»

superLeagu
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός, τεράστια διπλά για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ

kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνά με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

san martin_Tim Van de Velde
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στον Τιμ Βαν Ντε Βέλντε το Διεθνές Βραβείο Fair Play για τη βοήθεια στον Σαν Μαρτίν - «Δεν χρειάστηκε ποτέ να το σκεφθώ δύο φορές»

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

