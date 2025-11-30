Πάτρα: Χειροπέδες σε υπεύθυνους μαγαζιού για πώληση αλκοόλ σε 5 ανηλίκους

Στην αυτόφωρη σύλληψη της ιδιοκτήτριας και του προσωρινού υπευθύνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Πάτρα προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής (30/11) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μετά τη διαπίστωση ότι πώλησαν αλκοόλ σε ανήλικους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχου στο κατάστημα οι αρχές εντόπισαν πέντε ανήλικους –τέσσερα κορίτσια και ένα αγόρι ηλικίας 15 έως 16 ετών– οι οποίοι είχαν προμηθευτεί αλκοολούχα ποτά από τους δύο κατηγορούμενους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση σε προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

