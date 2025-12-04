search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 20:39
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.12.2025 17:35

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι vigilante ή «άγουροι» ληστές; Προβληματισμός για αλλεπάλληλους ξυλοδαρμούς ανδρών που κλείνουν ραντεβού με ανήλικες κοπέλες

04.12.2025 17:35
PERIPOLIKO

Προβληματισμό προκαλούν αλλεπάλληλα περιστατικά ξυλοδαρμών που έχουν σημειωθεί μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα στην περιοχή των Μετεώρων, στη Θεσσαλονίκη, και στα οποία εκτιμάται ότι εμπλέκεται συμμορία ανηλίκων

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι επιθέσεις έχουν πανομοιότυπα χαρακτηριστικά, με ομάδα ατόμων – ανάμεσα στα οποία εκτιμάται ότι οι περισσότεροι είναι ανήλικοι –, να στήνει ενέδρες σε άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας και να τους ξυλοκοπεί στο άλσος Μετεώρων

Μάλιστα, η εν λόγω ομάδα προσελκύει τα θύματά της μέσω Facebook, με τα μέλη της να υποδύονται τις νεαρές ή και ανήλικες κοπέλες, και μετέπειτα να κλείνουν ραντεβού με τους άνδρες και να τους ξυλοκοπούν / ή και ληστεύουν

Πολλαπλές καταγγελίες για επιθέσεις με πανομοιότυπα χαρακτηριστικά

Ενδεικτικό της… εντατικής δράσης της ομάδας, το γεγονός ότι από την περασμένη Παρασκευή έως και την Κυριακή έλαβαν χώρα τρία περιστατικά, ενώ ένα από τα θύματα των ανηλίκων χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να νοσηλευτεί μετά τον ξυλοδαρμό του. 

Πρόκειται για έναν 48χρονο, ο οποίος ακόμη δεν έχει δώσει επίσημη κατάθεση στην ΕΛ.ΑΣ.. Ο ίδιος, ωστόσο, φαίνεται να απέδωσε το περιστατικό σε ληστεία, καθώς οι ανήλικοι τού απέσπασαν ένα μικρό χρηματικό ποσό. 

Το προαναφερθέν περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, ενώ δύο ημέρες αργότερα θύμα άγριας επίθεσης από περίπου 20 άτομα έπεσε στο ίδιο σημείο και ένας 23χρονος, ο οποίος προχώρησε σε καταγγελία στις Αρχές. 

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο ίδιος είχε κλείσει ραντεβού με μία κοπέλα μέσω Facebook, το οποίο τελικά αποδείχθηκε ενέδρα. Όταν έφτασε στο σημείο της συνάντησης, ο 23χρονος δέχτηκε άγρια επίθεση από περίπου 20 άτομα, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν με γροθιές και κλωτσιές.

Παρόμοια επίθεση είχε λάβει χώρα και στην περιοχή της Πολίχνης, περί τα μέσα Νοεμβρίου, με 27χρονο να καταγγέλλει τότε ότι έπεσε θύμα ληστείας από ομάδα 20 ατόμων, που με χρήση βίας τού απέσπασαν το κινητό του τηλέφωνο και το πορτοφόλι με χρήματα, χρεωστική κάρτα και προσωπικά έγγραφα.

Ο ίδιος είχε καταθέσει ότι είχε κλείσει ερωτικό ραντεβού στο σημείο της επίθεσης με ένα κορίτσι 14 ετών, ενώ γνώριζε την ηλικία της, ύστερα από επικοινωνία μέσω Facebook. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη ανήλικη ουδέποτε διαπιστώθηκε ότι ήταν υπαρκτό πρόσωπο.

Οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο οι επιθέσεις να προέρχονται από άτομα που στήνουν ενέδρες σε άνδρες οι οποίοι κλείνουν ραντεβού μέσω διαδικτύου με υποτιθέμενες νεαρές, ή ακόμη και ανήλικες, κοπέλες, παίρνοντας τον νόμο στα χέρια τους.

Διαβάστε επίσης:

Κακοκαιρία Byron: Ισχυρή καταιγίδα έπληξε την Αττική – «Βροχή» τα 112, κλειστά σχολεία, πλημμυρισμένοι δρόμοι και κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές

Στο εδώλιο 6 άτομα για τον θάνατο της 8χρονης σε κατασκήνωση στην Χαλκιδική: Σωρεία παραλείψεων εντόπισε η προκαταρτική

Απίστευτες εικόνες στη Λακωνία: Τα νερά ανέβηκαν ως την οροφή αυτοκινήτου – Διασώθηκαν τελευταία στιγμή τρία άτομα (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η προστασία της Δικαιοσύνης είναι προστασία της ίδιας της δημοκρατίας»

ermou black out
ΕΛΛΑΔΑ

«Μαύρα σκοτάδια» στην Ερμού – Black out λόγω κακοκαιρίας (Video)

kakokairia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Έφτασε τα 47 χιλιοστά το νερό στο Γκάζι – Οι περιοχές που έβρεξε περισσότερο

keraunos el benizelow – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Η στιγμή που κεραυνός πέφτει στην πίστα του Ελευθέριος Βενιζέλος (Video)

tsipras-elpidoforos-eksot
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Αλέξη Τσίπρα με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής – Του έκανε δώρο την «Ιθάκη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

semertzidou_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

amy schumer
LIFESTYLE

Η Madonna στηρίζει την Έιμι Σούμερ μετά τη δραματική απώλεια βάρους: «Γιατί νιώθεις την ανάγκη να απολογηθείς που φροντίζεις τον εαυτό σου;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 20:37
mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η προστασία της Δικαιοσύνης είναι προστασία της ίδιας της δημοκρατίας»

ermou black out
ΕΛΛΑΔΑ

«Μαύρα σκοτάδια» στην Ερμού – Black out λόγω κακοκαιρίας (Video)

kakokairia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Έφτασε τα 47 χιλιοστά το νερό στο Γκάζι – Οι περιοχές που έβρεξε περισσότερο

1 / 3