Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι vigilante ή «άγουροι» ληστές; Προβληματισμός για αλλεπάλληλους ξυλοδαρμούς ανδρών που κλείνουν ραντεβού με ανήλικες κοπέλες

Προβληματισμό προκαλούν αλλεπάλληλα περιστατικά ξυλοδαρμών που έχουν σημειωθεί μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα στην περιοχή των Μετεώρων, στη Θεσσαλονίκη, και στα οποία εκτιμάται ότι εμπλέκεται συμμορία ανηλίκων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι επιθέσεις έχουν πανομοιότυπα χαρακτηριστικά, με ομάδα ατόμων – ανάμεσα στα οποία εκτιμάται ότι οι περισσότεροι είναι ανήλικοι –, να στήνει ενέδρες σε άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας και να τους ξυλοκοπεί στο άλσος Μετεώρων.

Μάλιστα, η εν λόγω ομάδα προσελκύει τα θύματά της μέσω Facebook, με τα μέλη της να υποδύονται τις νεαρές ή και ανήλικες κοπέλες, και μετέπειτα να κλείνουν ραντεβού με τους άνδρες και να τους ξυλοκοπούν / ή και ληστεύουν.

Πολλαπλές καταγγελίες για επιθέσεις με πανομοιότυπα χαρακτηριστικά

Ενδεικτικό της… εντατικής δράσης της ομάδας, το γεγονός ότι από την περασμένη Παρασκευή έως και την Κυριακή έλαβαν χώρα τρία περιστατικά, ενώ ένα από τα θύματα των ανηλίκων χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να νοσηλευτεί μετά τον ξυλοδαρμό του.

Πρόκειται για έναν 48χρονο, ο οποίος ακόμη δεν έχει δώσει επίσημη κατάθεση στην ΕΛ.ΑΣ.. Ο ίδιος, ωστόσο, φαίνεται να απέδωσε το περιστατικό σε ληστεία, καθώς οι ανήλικοι τού απέσπασαν ένα μικρό χρηματικό ποσό.

Το προαναφερθέν περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, ενώ δύο ημέρες αργότερα θύμα άγριας επίθεσης από περίπου 20 άτομα έπεσε στο ίδιο σημείο και ένας 23χρονος, ο οποίος προχώρησε σε καταγγελία στις Αρχές.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο ίδιος είχε κλείσει ραντεβού με μία κοπέλα μέσω Facebook, το οποίο τελικά αποδείχθηκε ενέδρα. Όταν έφτασε στο σημείο της συνάντησης, ο 23χρονος δέχτηκε άγρια επίθεση από περίπου 20 άτομα, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν με γροθιές και κλωτσιές.

Παρόμοια επίθεση είχε λάβει χώρα και στην περιοχή της Πολίχνης, περί τα μέσα Νοεμβρίου, με 27χρονο να καταγγέλλει τότε ότι έπεσε θύμα ληστείας από ομάδα 20 ατόμων, που με χρήση βίας τού απέσπασαν το κινητό του τηλέφωνο και το πορτοφόλι με χρήματα, χρεωστική κάρτα και προσωπικά έγγραφα.

Ο ίδιος είχε καταθέσει ότι είχε κλείσει ερωτικό ραντεβού στο σημείο της επίθεσης με ένα κορίτσι 14 ετών, ενώ γνώριζε την ηλικία της, ύστερα από επικοινωνία μέσω Facebook. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη ανήλικη ουδέποτε διαπιστώθηκε ότι ήταν υπαρκτό πρόσωπο.

Οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο οι επιθέσεις να προέρχονται από άτομα που στήνουν ενέδρες σε άνδρες οι οποίοι κλείνουν ραντεβού μέσω διαδικτύου με υποτιθέμενες νεαρές, ή ακόμη και ανήλικες, κοπέλες, παίρνοντας τον νόμο στα χέρια τους.

Διαβάστε επίσης:

Κακοκαιρία Byron: Ισχυρή καταιγίδα έπληξε την Αττική – «Βροχή» τα 112, κλειστά σχολεία, πλημμυρισμένοι δρόμοι και κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές

Στο εδώλιο 6 άτομα για τον θάνατο της 8χρονης σε κατασκήνωση στην Χαλκιδική: Σωρεία παραλείψεων εντόπισε η προκαταρτική

Απίστευτες εικόνες στη Λακωνία: Τα νερά ανέβηκαν ως την οροφή αυτοκινήτου – Διασώθηκαν τελευταία στιγμή τρία άτομα (Video)