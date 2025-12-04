Υπουργείο Παιδείας: Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα την Παρασκευή στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω κακοκαιρίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιηθούν αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, τα μαθήματα στα σχολεία των περιοχών, στις οποίες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων (μετά από τις σχετικές αποφάσεις Δήμων ή Περιφερειών) λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Τα παραπάνω ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, σημειώνοντας, παράλληλα, ότι η τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
