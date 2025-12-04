search
04.12.2025 17:45

Υπουργείο Παιδείας: Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα την Παρασκευή στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω κακοκαιρίας

04.12.2025 17:45
sxoleia loukerto 876- new

Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιηθούν αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, τα μαθήματα στα σχολεία των περιοχών, στις οποίες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων (μετά από τις σχετικές αποφάσεις Δήμων ή Περιφερειών) λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Τα παραπάνω ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, σημειώνοντας, παράλληλα, ότι η τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

agrotes vroxi mlpoko 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Παραμένουν στα μπλόκα παρά την κακοκαιρία – Νέοι αποκλεισμοί σε τελωνεία και δρόμους – Σε διάλογο καλεί ο Κέλλας

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάλασε η μηχανή στο Intercity που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη – Ταλαιπωρία και αναστάτωση για 400 επιβάτες

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η προστασία της Δικαιοσύνης είναι προστασία της ίδιας της δημοκρατίας»

ermou black out
ΕΛΛΑΔΑ

«Μαύρα σκοτάδια» στην Ερμού – Black out λόγω κακοκαιρίας (Video)

kakokairia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Έφτασε τα 47 χιλιοστά το νερό στο Γκάζι – Οι περιοχές που έβρεξε περισσότερο

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

semertzidou_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

amy schumer
LIFESTYLE

Η Madonna στηρίζει την Έιμι Σούμερ μετά τη δραματική απώλεια βάρους: «Γιατί νιώθεις την ανάγκη να απολογηθείς που φροντίζεις τον εαυτό σου;»

