Υπουργείο Παιδείας: Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα την Παρασκευή στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω κακοκαιρίας

Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιηθούν αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, τα μαθήματα στα σχολεία των περιοχών, στις οποίες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων (μετά από τις σχετικές αποφάσεις Δήμων ή Περιφερειών) λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Τα παραπάνω ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, σημειώνοντας, παράλληλα, ότι η τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

