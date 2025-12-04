Αναστέλλεται λόγω κακοκαιρίας η αυριανή απεργία των ταξί στην Αττική – Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

Κανονικά θα κινηθούν την Παρασκευή τα ταξί στην Αττική μετά την απόφαση του ΣΑΤΑ να αναστείλουν τη νέα 24ωρη απεργία που είχαν ανακοινώσει νωρίτερα.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση η απόφαση πάρθηκε λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Αττική.

«Δείχνοντας για ακόμη μία φορά το κοινωνικό του πρόσωπο και έχοντας ως κύριο μέλημα την απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών, αναστέλλει την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που είχε προγραμματιστεί για αύριο» αναφέρει ο ΣΑΤΑ.

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την Αττική, το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.), δείχνοντας για ακόμη μία φορά το κοινωνικό του πρόσωπο και έχοντας ως κύριο μέλημα την απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών, αναστέλλει την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που είχε προγραμματιστεί για αύριο.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ιδίως σε μια ημέρα όπου οι ανάγκες μετακίνησης ενδέχεται να αυξηθούν σημαντικά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Το Σ.Α.Τ.Α. θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση σχετικά με την πορεία των κινητοποιήσεων.

