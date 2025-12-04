Κακοκαιρία Byron: Η στιγμή που κεραυνός πέφτει στην πίστα του Ελευθέριος Βενιζέλος (Video)

Ένα εντυπωσιακό και συνάμα τρομακτικό βίντεο από την κακοκαιρία Βyron που πλήττει και την Αττική είδε το φως της δημοσιότητας.

Κεραυνός πέφτει σκορπώντας το εκτυφλωτικό του φως στην πίστα του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, όπως μαρτυρά και το βίντεο από το Forecast Weather Greece.

Σοκ και δέος από τη δύναμη της φύσης…

