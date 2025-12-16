search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

16.12.2025 20:39

Χιλιάδες στο Σύνταγμα ενάντια στην ψήφιση του νέου προϋπολογισμού (Photos)

16.12.2025 20:39
Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης, 16/12, στο Σύνταγμα, σε μεγάλο συλλαλητήριο κατά της ψήφισης του νέου κρατικού προϋπολογισμού.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν το ΠΑΜΕ, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία εργαζομένων από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς και φοιτητικοί σύλλογοι.

Οι διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν κάνοντας λόγο για έναν «αντεργατικό» προϋπολογισμό που επιβαρύνει τα λαϊκά στρώματα, ενώ, παράλληλα, εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των αγροτών.

Στο συλλαλητήριο παρευρέθη, μεταξύ άλλων, και ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17/12 – Ποιες ώρες τραβούν χειρόφρενο

Κέρκυρα: Σοκαριστική επίθεση γιατρού σε 20χρονη για μια θέση πάρκινγκ – «Με έπιασε από τον λαιμό και άρχισε να με πνίγει» (Video)

Σε Βόλο και Λάρισα με τα τρακτέρ οι αγρότες, στις συγκεντρώσεις για την ψήφιση του προϋπολογισμού (Photos/Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

O Τσίπρας παρουσίασε την «Ιθάκη» στην Πάτρα – «Μετέτρεψαν τη χώρα σε έναν απέραντο βάλτο διαφθορας»

ΕΛΛΑΔΑ

Κάθε πέρυσι και καλύτερα: 6 στους 10 θεωρούν ότι το 2026 θα είναι χειρότερο ή το ίδιο κακό με το 2025

ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Για δεύτερη ημέρα χωρίς στάση στο σταθμό Βικτώρια μετά τις 10μμ για τους συρμούς προς Κηφισιά

ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Εισιτήριο 2 ευρώ στους τουρίστες για να δουν τη Φοντάνα Ντι Τρέβι – «Δεν έχει ληφθεί απόφαση», απαντά ο δήμος της Ρώμης

LIFESTYLE

Τι συμβαίνει με τον Κιθ; Οι Rolling Stones ακυρώνουν την προγραμματισμένη περιοδεία τους για το 2026

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

ΕΛΛΑΔΑ

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

