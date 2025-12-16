Χιλιάδες στο Σύνταγμα ενάντια στην ψήφιση του νέου προϋπολογισμού (Photos)

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης, 16/12, στο Σύνταγμα, σε μεγάλο συλλαλητήριο κατά της ψήφισης του νέου κρατικού προϋπολογισμού.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν το ΠΑΜΕ, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία εργαζομένων από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς και φοιτητικοί σύλλογοι.

Οι διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν κάνοντας λόγο για έναν «αντεργατικό» προϋπολογισμό που επιβαρύνει τα λαϊκά στρώματα, ενώ, παράλληλα, εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των αγροτών.

Στο συλλαλητήριο παρευρέθη, μεταξύ άλλων, και ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

